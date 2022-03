Se fue el Pibe

Agencias

Diario de Chiapas

Diego Armando Maradona perdió la vida este miércoles 25 de noviembre a causa de un paro respiratorio que sufrió en la casa de su hija, ubicada en el barrio de Vila Nova, donde varias ambulancias acudieron para intentar reanimarlo, sin tener éxito.

La información fue revelada por el Clarín, pero momentos más tarde ESPN confirmó el deceso de Maradona en el programa ESPN F90, donde uno de los panelistas es Oscar Ruggeri, quien junto a Diego fue campeón en el Mundial de México 1986.

“Quiero que entiendan, quiero que entiendan todos ustedes, los asistentes, absolutamente todo el mundo. Me dicen que Diego no resistió, que Diego no resistió”, se reportó en el espacio conducido por Sebastián Vignolo.

Maradona había sido operado con éxito a principios de este mes de un hematoma en la cabeza, luego de que se había sentido mal durante un partido de Gimnasia. Fue dado de alta el pasado 11 de noviembre, pero un paro respiratorio le quitó la vida a los 60 años de edad.

El exjugador deja huérfano a ocho niños, además de un país entero y una legión de aficionados repartidos por todo el planeta, enamorados del polémico genio, uno de los deportistas más talentosos y autodestructivos para competir a un alto nivel de la historia.

Dalma, de 33 años, y Giannina, de 31, son el resultado de su matrimonio con Claudia Villafañe, con quien vivió una relación intermitente entre 1989 y 2003.

En Italia viven Diego Júnior, de 34 años, hijo de Cristina Sinagra, concebido en su momento para el Napoli, y Jana Maradona, de 24, de Valeria Sabalain.

Recientemente, tuvo a Diego Fernando, actualmente de 7 años, con Verónica Ojeda. Según la Justicia cubana, Maradona todavía tiene otros tres hijos en la isla caribeña, a quienes murió sin reconocer.

El ex defensa Oscar Ruggeri, campeón con Diego Maradona en el Mundial de México 1986, calificó el lamentable hecho como “un paro en el mundo”.

“Un pibe, loco. Esa es la bronca más grande. No puede ser, no puede ser. Es increíble. Y parece que uno está esperando que le digan que no fue nada. Estábamos hablando todos, con el grupo (del Mundial de 1986). No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo de juntarnos y de que pase algo. No pudimos hablar, ni vernos”, dijo Ruggeri en el canal ESPN.

“Dejame de joder, 60 años. Mamita, lo que nos hizo vivir este pibe. De los momentos más lindos de mi vida. De verlo ahí adentro, de la energía que te tiraba. Un crack en todos los sentidos”, añadió el ahora columnista del canal deportivo.

Para Ruggeri, Maradona era “distinto a todos los capitanes porque encima era el mejor de todos”.