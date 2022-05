Ser ejemplo y acatar indicaciones de salud

M de R / Diario de Chiapas

En la reunión quincenal con el Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que quienes representan a las instituciones gubernamentales deben poner el ejemplo y atender las indicaciones que dan los consejos Nacional y Estatal de Salud, ante la emergencia por el COVID-19.

De esta forma, el titular del Ejecutivo estatal instruyó a las mujeres y hombres que dirigen las dependencias estatales a asumir con responsabilidad las acciones que les corresponden para sacar adelante esta contingencia, así como comunicar a su personal las medidas que se vayan tomando de acuerdo con lo que establecen las autoridades de salud.

Por ello, les pidió reiterar el llamado a las trabajadoras y trabajadores que no realizan actividades esenciales, personas adultas mayores o con enfermedades crónicas, madres lactantes y mujeres embarazadas a permanecer en sus hogares.

En tanto que quienes sí deban acudir a trabajar, debido a la importancia de su labor, tienen que seguir las recomendaciones sanitarias como son: lavado de manos con agua y jabón, no tocarse la cara, mantener sana distancia en el trabajo, en la calle e incluso en el interior de sus viviendas.

“Hablen con las personas a su cargo, díganles que se da salida para que vayan a cuidarse a su casa con su familia, que no son vacaciones. Ya nos habíamos adelantado en estas medidas pero no está de más insistir en que si no tenemos que estar afuera, nos quedemos en casa”, expresó.

Ante sus colaboradoras y colaboradores, el gobernador dejó en claro que el movimiento económico del estado no se detiene, ya que se sigue adelante respetando todas las precauciones y requerimientos sanitarios; además, precisó que en estas tareas el Gobierno de Chiapas mantiene un trabajo conjunto con la Federación y los ayuntamientos.

Tras reconocer el trabajo incansable de quienes integran las instituciones de servicios públicos como electricidad, agua potable, limpia y recolección de basura, salud, seguridad, protección civil, migración, así como el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, el mandatario consideró que la participación responsable y solidaria del pueblo de Chiapas es fundamental para salir adelante en este reto.

“En Chiapas vamos bien, si consideramos que somos un estado turístico y grande en territorio y población; sin embargo, no debemos confiarnos y tenemos que acatar las recomendaciones para cortar de raíz esta cadena de contagios. Si estamos integrados, pueblo y gobierno, estoy seguro de que contendremos esta contingencia”, aseveró.

Finalmente, Escandón Cadenas convocó a la ciudadanía a llevar a cabo el distanciamiento social voluntario por todo este mes de abril y mantenerse enterada de las disposiciones oficiales, con el ánimo de que recibirán información veraz y oportuna.