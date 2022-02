Simula Carlos Morales atención a mercados por contingencia

– Los mercados Juan Sabines, Dr. Rafael Pascacio Gamboa, de Los Ancianos, San Juan, del Norte y de Terán, se mantienen abiertos y sin medidas sanitarias

José Salazar/Diario Multimedia

Pese a las recomendaciones del gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, para el establecimiento de cercos sanitarios en los lugares de mayor concentración de la población, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, los seis mercados públicos más importantes de Tuxtla Gutiérrez están en olvido y simulan ser atendidos.

Al realizar un recorrido por los centros de abastos: Juan Sabines, Dr. Rafael Pascacio Gamboa, de Los Ancianos, San Juan, de Terán y del Norte, se pudo constatar que éstos laboran de manera normal y sin las debidas medidas sanitarias, por lo que el alcalde Carlos Orsoe Morales Vázquez miente a los tuxtlecos y a la Secretaría de Salud estatal, al montar supuestos cercos sanitarios que sólo se establecieron para la publicidad que circula en redes sociales, sin importarle el riesgo que corren los ciudadanos en los mercados al ser focos de contagios.

En el mercado del Norte, las autoridades municipales de Tuxtla “amenazaron” con cerrar por la presión de usuarios de las redes sociales que denunciaban la concentración de personas, sin las medidas preventivas, lo que dejaba al descubierto la ausencia de un plan estratégico de atención.

Sin embargo, no lo hicieron y una vez más, se deja al descubierto la falta de atención del edil Carlos Morales a las necesidades de los tuxtlecos, comparado con otros Ayuntamientos que están apoyando con insumos a personas vulnerables.

Es claro que los centros de abastos no pueden cerrar, porque son fuente de consumo de la ciudadanía, además que se generaría pánico en la sociedad, pero sí es urgente e indispensable implementar cercos sanitarios en todos estos lugares ante el incremento de contagios en la entidad.

Durante el recorrido se observa la ausencia de personal del Ayuntamiento capitalino; por ejemplo, en el mercado del Norte, había un grupo de cinco personas proporcionando gel antibacterial, pero dentro del área de mariscos no existe control alguno, no se guarda la distancia sugerida de 1.5 a 2 metros y el ingreso no está controlado.

De acuerdo con la declaración de la señora Eleodora Pérez Flores, locataria del mercado “Juan Sabines”, son ellos mismos quienes compran gel antibacterial, guantes y cubrebocas para protegerse, porque el Ayuntamiento llegó, pero sólo a pararse para la foto.

Y es así como Carlos Morales Vázquez simula la atención en los mercados públicos con su montaje publicitario.