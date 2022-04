Sin coronavirus, alcaldesas de Tecpatán y Tapachula

M de R / Ramiro Gómez/ Diario de Chiapas

La presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, salió al paso de los rumores en las redes sociales y descartó estar infectada de coronavirus, por lo que afirmó que sigue trabajando por el bien de Tapachula, tomando todas las precauciones marcadas por las autoridades de salud.

Pidió a la ciudadanía extremar las medidas preventivas ante el alto número de contagios del Covid-19 que se vienen registrando e insistió en su llamado a quedarse en casa y cuando tengan necesidad de salir, tomar la sana distancia, usar cubrebocas y gel antibacterial de forma constante.

En entrevista en la televisora local Canal 13, afirmó que se encuentra en excelente estado de salud y trabajando por y para los tapachultecos, pero insistió en que esa enfermedad puede darle a cualquier persona y por tanto “todos debemos cuidarnos”.

Acompañada del secretario de Salud Municipal, Eduardo Medina Olivera, precisó que las acciones que se están tomando se encuentran enmarcadas en los lineamientos del gobierno federal y del estado ante la emergencia sanitaria, ya que lamentablemente esa enfermedad ha afectado a muchas personas y nadie está exento de resultar infectado.

Dijo que existe una coordinación estrecha con las autoridades estatales y federales en los trabajos para minimizar los riesgos de contagios, aunque insistió en pedir a los ciudadanos tomar las medidas preventivas y sobre todo, quedarse en casa y cuidar la sana distancia.

TECPATÁN SIN COVID-19

Por otra parte, ante el anuncio del secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos del caso positivo de Covid-19 en Tecpatán, la presidenta municipal, Patricia Haydee Guzmán Arvizu afirmó que su municipio no figura dentro de las localidades con casos de Coronavirus.

En entrevista para este medio, dijo que al enterarse de esta información a través de la conferencia de prensa vespertina efectuada en la capital chiapaneca este 27 de mayo donde dio a conocer sobre el caso, Guzmán Arvizu investigó con las autoridades de Salud para verificar la información, resultando negativo de Covid-19 el municipio de Tecpatán.

“Para nuestra sorpresa, el secretario de Salud confirmó un caso positivo de Covid-19 en Tecpatán, hemos tenido comunicación con

personal de Secretaría de Salud, la cual nos comentan que este caso positivo pertenece a una persona del municipio de Mezcalapa. Como autoridad aún no tengo un nombre de alguna persona o de alguna comunidad que tenga coronavirus dentro del margen territorial del municipio de Tecpatán”, subrayó.

Sin embargo, afirmó que no bajarán la guardia, seguirán trabajando de manera coordinada con las autoridades de la Secretaría de Salud, elementos de la Policía Estatal Preventiva y Protección Civil de Tecpatán, realizando operativos de prevención y fortalecer los filtros sanitarios durante estas tres semanas más difíciles.

“Estamos trabajando más fuerte, recordemos que el secretario de Salud nos anunció que estas tres semanas es de mayor contagio, entonces es cuando más nos debemos de cuidar, tenemos que tomar conciencia, hay gente que no cree, que piensa que es un juego, política, recordemos que este problema no sólo es en Tecpatán, Copainalá o Chiapas, es en México y todo el mundo. No esperemos que algún familiar esté contagiado o que puedan fallecer para creer, es mejor estar completo con nuestra familia”, concluyó la presidenta de Tecpatán, Patricia Haydee Guzmán Arvizu.

La alcaldesa dio a conocer que en su municipio se instaló el Cajero del Bienestar, instalado en el corredor del Palacio Municipal, en donde todos podrán hacer uso de la tarjeta del bienestar, además de utilizar las diferentes tarjetas de bancos, ya que ofrece ese servicio en general.