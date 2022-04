Sin crecimiento, se va a dificultar el éxito de la 4T: Alfonso Romo

Agencias / Diario de Chiapas

México.- Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, advirtió que si no hay certidumbre y crecimiento económico, la Cuarta Transformación (4T) no tendrá éxito.

“Ayúdenos a tener el país que facilite la inversión, necesitamos crecer, tenemos muchos pobres; si no entusiasmamos a México a invertir no vamos a cumplir nada. Si no hay crecimiento se va dificultar el éxito de la 4T”, aseveró durante la presentación de la Estrategia Nacional para la Agenda 2030.

Reconoció que “se necesita un marco de confianza” para alcanzar los compromisos de la Agenda 2030, y “no se va a dar si no hay certidumbre para tener un país que sea receptor de todas las inversiones”.

“Si no hay confianza, no hay crecimiento. Hay que poner las condiciones adecuadas para que las flores crezcan solas. A invertir y comprometerse. A crear condiciones adecuadas y realmente reforzar este crecimiento”, dijo durante su intervención en el lanzamiento de la Estrategia para la Agenda 2030.

En la Secretaría de Gobernación, explicó que estos trabajos implican la consecución de todos los objetivos cuya ruta está marcada por el crecimiento económico sostenible, combatir la pobreza y asegurar el cuidado del medio ambiente.

En esa tarea es fundamental la participación tanto del sector público como del privado, así como las asociaciones civiles, consideró.