Te lo advertimos, reclaman al edil por accidente en Tuxtla

Un accidente provocado por un colectivo, con saldo de ocho pasajeros lesionados, generó la ira y el malestar de los habitantes del fraccionamiento Las Palmas, pues recordaron que esta situación podría haberse evitado si el alcalde Carlos Morales Vázquez hubiese atendido las peticiones que le hicieron en una junta, donde le exigieron que se cancelara la ruta de colectiveros y de pesadas pipas de agua, pues ponían en peligro la vida de los moradores de esta colonia.

“Se lo advertimos, se lo dijimos en su cara, que hiciera algo; le explicamos que los colectiveros toman la zona como pista de carreras; le advertimos al alcalde –quien por cierto vive a escasos dos cuadras donde se registró el percance la mañana de este lunes—que gestionara la cancelación de las rutas 53 y 93; no había razón para que circularan por la avenida Las Palmas, Palma Blanca, Palma Viajero, y ahí están los resultados.

En redes sociales, tras el accidente del colectivo 5318, donde el conductor no respetó la preferencia, las redes sociales se encargaron de recordarle al alcalde que no es un hombre comprometido con su palabra empeñada, “ahí están las consecuencias”, le refutaron.

A través de la cuenta de Facebook, el usuario @Mauricio Palomeque Paul hizo énfasis de que el presidente municipal de Tuxtla, “no acató el acuerdo que asumió durante una reunión de vecinos, de que no permitiera que ocurriese una desgracia”.

Entre los mensajes se cita que “los colectivos ya invadieron el fraccionamiento Las Palmas, ocasionando accidentes peligrosos; la ruta #53 pasa por la avenida Las Palmas, no tiene nada que hacer por Palma Blanca; y la ruta #93 está pasando por Palma Viajero y antes pasaba por Palma Real. También siguen pasando las pipas que en la reunión de vecinos se acordó con usted que ya no iban a pasar; hoy (ayer) hubo heridos, no esperemos a que ocasionen una desgracia”, se lee en la cuenta de Palomeque.

“Pésima administración (la de Carlos Morales); ojalá tomen cartas en el asunto, pero lo veo muy difícil”, dijo @Yessica Ar tras lamentar la postura que asume el Ayuntamiento ante las denuncias ciudadanas.

Otro más, sin tapujos, señala: “Los vecinos ya estamos hasta la madre de las pipas y los colectivos”.

Lamentable la postura de oídos sordos que asume y practica el alcalde de Tuxtla. La nota completa sobre el percance la podrá leer en la sección policiaca de esta edición impresa del Diario de Chiapas.