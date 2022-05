Tendedero traspasa la línea del Congreso

M de R / Diario de Chiapas

Luis Antonio Salazar Castañón, secretario particular de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, fue acusado y exhibido en los cartelones que se instalaron en la parte frontal del palacio legislativo, como una persona misógina y acosador laboral contra la plantilla de mujeres que laboran en la LXVII Legislatura local.

En los llamados “tendederos” que salieron a la luz pública en escuelas públicas por parte de estudiantes que acusaban a sus maestros de acosadores sexuales, le tocó al funcionario que también cobra, según lo que dicen los cartelones, en el Poder Judicial.

Las denuncias se generalizaron contra este funcionario del Poder Legislativo a quien señalan de correr de sus fuentes de trabajo a varias mujeres, además de que “me mochaba mi salario y el de muchas. Tenemos pruebas y testigos”, rezan parte de las quejas.

Las denuncias sobresalen en toda la reja principal del Congreso. Las mujeres claman respeto, no más acoso laboral, no más hostigamiento. Señalan que la Cuarta Transformación no debe permitir que laboren funcionarios abusivos como el particular de la Mesa Directiva.

En el listado de personas que fueron corridas por órdenes de este sujeto, resaltan los nombres de Dana, Utrilla, Palmero, Isis, Zita, María luisa y un sinfín de mujeres que dejaron de laborar por la decisión de Antonio Salazar Castañón, a quien calificaron de “represor”.

Además, también involucran a Iván Arturo Molina, como otra “joyita”, quien es “amigo íntimo de Luis Antonio Salazar, ambos son déspotas, hostigadores, que niegan los derechos laborales de los trabajadores”, cita uno de las cartulinas.

“Lo quiero denunciar porque pide una comisión de nuestro sueldo”, señala otro más donde aparece la foto del sindicado como acosador laboral.