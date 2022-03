Tiran “Ley Bonilla”; PRI se regocija

Agencias / Diario de Chiapas

México. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la reforma jurídica que ampliaba el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, por lo que se invalidó el decreto que cambiaba el octavo artículo transitorio de la llamada Ley Bonilla.

Por unanimidad, el pleno del máximo tribunal resolvió que el Congreso de Baja California buscaba cometer un fraude a la Constitución simulando el respeto a la misma, además de violar el derecho al voto y el principio constitucional de no reelección, al modificar una ley electoral un mes después de que se celebraron los comicios para elegir gobernador.

Un efecto inmediato de la resolución, votada también por el pleno, es que las elecciones para gobernador de Baja California que el Congreso estatal intentó aplazar hasta el 2024, deberán realizarse en el 2021, por lo que el inicio formal de la contienda tendrá que arrancar en los últimos meses del 2020.

“Un gran fraude a la Constitución”

El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, advirtió que la llamada Ley Bonilla representaba “un gran fraude a la Constitución” que violaba el principio constitucional de no reelección que establece la Carta Magna al pretender alterar los resultados de un proceso electoral ya concluido.

Zaldívar Lelo de Larrea explicó que, de acuerdo con todas las pruebas contenidas en el expediente, el proceso electoral para elegir el gobernador de Baja California “inició, se desarrolló y concluyó con un artículo transitorio en el que se establecía que la gubernatura iba a durar solamente dos años”, por lo que fueron invalidados todos los intentos previos de modificar el artículo octavo transitorio de las leyes electorales estatales.

Agregó que ante esa evidencia no existía ninguna justificación legal para ampliar el periodo para el cual fue electo el gobernador de Baja California, norma que buscaba una aplicación retroactiva en beneficio de una persona, Jaime Bonilla.

“Con el pretexto de usar su poder reformador de la Constitución y su competencia para decidir su régimen interior, la legislatura local fraguó en realidad un fraude a la Constitución. Ya he dicho en otra ocasión en este Tribunal Pleno, que el fraude a la Constitución no es un término retórico, sino un ilícito constitucional atípico, un término técnico que esencialmente simula un acto o una norma que son compatibles con la Constitución, cuando no lo son”, sentenció.

Veda electoral

Agregó que la norma impugnada y posteriormente invalidada violó la llamada “veda electoral” establecida en el artículo 105 constitucional, el cual prohíbe cualquier tipo de reforma a las elecciones cuando está en curso un proceso electoral.

Zaldívar dijo que derivado de esa violación a la Carta Magna se afectaron otros principios constitucionales esenciales como el principio de elecciones periódicas libres, el derecho a votar y a ser votado, el principio de no reelección y la prohibición del artículo 14 constitucional de realizar reformas legales que tengan efectos retroactivos en beneficio o perjuicio de un sector de la población.