Transporte, el sector más propenso a los contagios

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Ante el probable rebrote del Covid-19, uno de los sectores que más incertidumbre genera es el del transporte público, pero más que en los transportistas, en los ciudadanos que a diario tienen que hacer uso de estos servicios, para sus actividades diarias.

Lamentablemente aun cuando las autoridades de Salud han exhortado a los ciudadanos a tomar las medidas preventivas, éstos no hacen caso, lo cual se ve reflejado en el transporte, que en muchas ocasiones no cuentan con las medidas necesarias, es decir, dejan que suba gente sin cubrebocas, no cuentan con separadores y menos que se respete el número de pasajeros.

En este sentido, existen dos posiciones, la de los transportistas y de los usuarios que no se sienten seguros, y podría mencionarse también la inconsciencia de los patrones, que aun cuando se mantiene la pandemia siguen pidiendo la misma cuenta.

Por ello, este rotativo salió a las calles para conocer qué opinan tanto los usuarios, choferes, y checadores, además de cómo cierran el año ante la pandemia que se vive.

“Hasta el momento se están cuidando, con sus separadores, se respeta la sana distancia, hay apartados, no se lleva a más de espacios, los patrones están respetando las cuentas, pero la gente tiene que cuidarse”, expresó el checador de la Ruta 108, Tomás Ramírez.

“Estamos trabajando bien, el cierre del año es difícil por todo lo que ha pasado, pero vamos buscándole, se está respetando la sana distancia y el número de pasajeros, los patrones en buen modo considerando las afectaciones”, expresó Vero, checadora de la ruta 53.

“Estamos cerrando bien el año, aunque la pandemia hace que se limite el cupo, pero vamos mejorando, algunos sectores y rutas no respetan, considerando que los patrones les están exigiendo cuota normal, pero todos los demás sí estamos trabajando bien y con sana distancia”, dijo Eduardo Velázquez, de la ruta 52.

“Sinceramente para los choferes es algo difícil, porque los patrones están exigiendo su cuenta y no les importan las medidas sanitarias, es decir, tenemos que dar la cuenta y eso nos obliga a veces no respetar el número de pasajeros, o incluso hay compañeros que no cuentan con separadores en sus unidades, en su momento fuimos los propios choferes quienes pagamos para que pudiéramos trabajar, como explicarte, mandamos a hacer los separadores para que hubiera trabajo”, expresó un chofer de la ruta 75, que decidió omitir sus particulares por miedo a represalias.

“Sé lo peligroso de la pandemia, pero no podemos hacer más, o morimos por Covid o morimos de hambre, soy padre de familia y tengo que trabajar, es real que aun con todo esto buscamos ser cuidadosos, pero no se puede en la mayoría de ocasiones, a mí me piden 700 pesos de cuenta, pase lo que pase, aun cuando ya muchos sectores entran a vacaciones”, dijo Manuel.

USUARIOS

“No se están tomando medidas necesarias, suben a más de 10 personas, algunos sin cubrebocas, no me siento seguro, pero es necesario el tomar el transporte porque no tengo vehículo, no me siento con confianza en las unidades, pero hay que cuidarse y salir a trabajar”, dijo Santiago.

“Me siento incómodo que sobrecarguen las unidades, pero el llamado es que realmente sean conscientes con sus unidades los conductores, y si van a usar el límite de personas que usan el transporte y que respeten, que no se siga llegando al límite”, expresó Manuel Vázquez.

De esta forma, usuarios afirman que no se sienten seguros, que no se sienten confiados y que es necesario que haya una acción oportuna por parte de las autoridades, para que se haga respetar el tema de las sanciones a quien no cumpla.

Y finalmente los choferes afirman que hay poca conciencia de los patrones, quienes son los que exigen una cuenta sin considerar el panorama, y mucho menos preocupándose por el usuario, ya que la mayoría de las unidades no están adaptadas para evitar más contagios por el Covid-19.