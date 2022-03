¡Triste realidad la de Tuxtla!

M de R / Diario de Chiapas

El programa “De charla con Vero Rodríguez” trató esta vez el tema de Tuxtla y su realidad, en donde estuvieron de invitados Daniel Solórzano Sol, Gabriel Esquinca y Víctor Lara.

Las políticas públicas deben crear condiciones de seguridad social, garantizando no solo seguridad al poner un policía o inundar de cámaras a la ciudad.

“Eso no es seguridad, seguridad es crear las condiciones necesarias para que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse en lo que estén haciendo, ya sea en el ámbito empresarial, gubernamental, ir a trabajar en paz y tener la seguridad de regresar y que no seas víctima de un acto violento”, señaló Solórzano Sol.

La garantía de una política pública, señalan que el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, están haciendo todo lo contrario, “en un boletín la autoridad señala que echemos campanas al vuelo que estamos bajando la inseguridad, que los delitos de alto impacto se están acabando, cuando vemos en los puestos de periódico, violencia, desapariciones, asesinatos, como el hermano de nuestra compañera Karla García que fue asesinado hace unos días en Tuxtla”.

Explicó que, en dos años, el gobierno de Carlos Morales ha tenido como excusa que recibió de sus antecesores un mal gobierno, ‘podrido’ que trajo repercusiones financieras y que por ello no han hecho nada por favorecer las necesidades de los tuxtlecos.

En estos dos años no existe una política económica para el rescate de los comercios y negocio, por esta razón y la pandemia de Covid-19 han traído como resultado que los comercios en la ciudad se vayan para abajo.

En su participación, Víctor Lara señaló que todo en Tuxtla está por los suelos, desde la administración municipal que no resuelve a los ciudadanos nada de los problemas básicos, hasta la situación de la inseguridad que se vive y que trae consigo muertes y violencia como lo ocurrido este fin de semana en Infonavit Chapultepec.

“Basta con salir a cualquier calle para ver la falta que hace componer las vialidades, en Tuxtla Gutiérrez, sufrimos por falta de agua, sufrimos por la cuestión de estas fugas y no se le da mantenimiento, realmente la situación de la ciudad es de un total descuido, aun así, el presidente municipal quiere buscar la reelección, eso es realmente lamentable”, puntualizó.

Gabriel Esquinca, en su participación, señaló que es triste que una persona soberbia como lo es Carlos Morales, su incapacidad y ceguera lo cierre y dañe a Tuxtla como lo está haciendo.

“Como ciudadanos debemos mantener el dedo en el renglón y señalar lo que no se está haciendo, no es posible que el gobernador Rutilio esté entregando equipamiento en seguridad y Tuxtla no lo sepa ejecutar, y luego que salgan a decir que estamos en el 5º lugar de ciudad segura, yo no sé de qué ciudad hablan”.