Tuxtla en un hoyo por arrogancia e ineptitud de su edil

M de R / Diario de Chiapas

Ahora que los tuxtlecos se encuentran en casa, las carencias por los servicios básicos son más evidentes, es por esta razón que la demanda ciudadana y el descontento de los trabajos municipales son más evidentes.

Esto se vio reflejado en la aprobación ciudadana de marzo de este año, realizada por la consultoría Mitofsky, en donde la capital chiapaneca ha manifestado el descontento por la mala labor de su presidente municipal, Carlos Orsoe Morales Vázquez.

Desde la falta de atención de alumbrado público en distintas colonias y en el propio centro de la ciudad; pasando por la enorme cantidad de baches en las calles ‘conejas’.

Han sido alguno de los aspectos que ha impactado y creado una apatía considerable en contra del “chapulín político”, Carlos Morales, quien continúa con una actitud arrogante de querer continuar en la línea de la inutilidad y mantener en el hoyo a los tuxtlecos.

En un sondeo realizado por este medio de comunicación, nos encontramos que la desagradable imagen que refleja Morales Vázquez tras su mandato al frente del Ayuntamiento tuxtleco.

“Realmente esperábamos más de este señor, nosotros aquí en la colonia (Las Granjas), aún continuamos con calles sin pavimentar, robos e inseguridad y drenajes colapsados, realmente una muy mala administración”, señaló don Francisco López.

“El problema de la fuga de agua, nosotros hemos reportado varias veces, ya para lo último, tuvimos que mandar a componerlo nosotros porque luego la presión del agua no es la misma y no sube a nuestro tinaco, y de vicio pagamos a SMAPA”, dijo doña Luisa Hernández Ruiz.

“Yo he pasado por el centro y hay días en que se mantiene obscuro, da miedo ir al centro en la noche, pasas al otro día hay luz ahí, pero en otras cuadras no, a que juega ese presidente inepto entonces, a que un día tienen luz unos y otros no, para ahorrarse la paga o qué”, dijo molesta doña Hortensia Sánchez.

Según los datos de la encuesta Mitofsky, Morales Vázquez mantiene un desagrado por parte de la ciudadanía, ubicando a la capital chiapaneca en el lugar 54; el desplome continuará de parte de este personaje político que le ha hecho daño a Tuxtla y pretende continuar haciéndolo al pensar en reelegirse.