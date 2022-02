Tuxtla resalta por insegura

Ainer González / Diario de Chiapas

Pese que la mayoría de la gente no lo ve de forma directa, la población en Tuxtla Gutiérrez indica que la incertidumbre económica en la capital ha incrementado la inseguridad.

Los delitos como robo a vehículos, a casa o establecimientos, así como el narcomenudeo son de los ilícitos que más se cometen en el estado o los que han ido en incremento en lo que va del año, de acuerdo con Semáforo Delictivo, Chiapas.

En tanto, la misma ciudadanía asegura que la delincuencia va en aumento y mucho tiene que ver la situación que enfrentan las familias al no tener recursos económicos suficientes para pagar solventar necesidades básicas.

“La seguridad ha sido descuidada pero también viene muy aunado a la situación económica por el mismo tema de salud, mucha gente se está quedando sin trabajo, son muchos factores, de manera personal hasta el momento no he sido víctima de un acto delictivo; sin embargo, no estamos exentos”, manifestó un capitalino.

“Los delitos de robos y delincuencia han ido en aumento en ciertos puntos de la ciudad, la Fiscalía ha dado a conocer muchos operativos para desarticular bandas que se dedican a robar viviendas y vehículos”.