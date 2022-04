Vacunas anti COVID, un arduo peregrinar

Edén Gómez Bernal/Diario de Chiapas

La llegada de la vacuna anti-COVID-19 al estado de Chiapas ha brindado una esperanza de vida para los sectores vulnerables. El pasado lunes 8 de marzo se inició con la vacunación a personas mayores de 60 años de los municipios de Tuxtla a Tapachula, donde se aplicaron más de 29 mil vacunas.

Dicho procedimiento anunciado por el Gobierno Federal tiene como propósito inmunizar al mayor número de personas ante la pandemia que se vive en el mundo entero.

Al cierre de la semana pasada se tenían aplicadas a nivel nacional más de tres millones de vacunas, por lo que se tiene una alta expectativa para continuar con esta inmunización en el país, en donde Chiapas también ha reforzado estas acciones.

LUNES

A partir de las 14:00 horas del lunes 8 de marzo dio inicio la vacunación de adultos mayores en la capital chiapaneca, por lo que comenzó uno de los procesos más esperados por la sociedad en general.

Alejandra Meneses Martínez, coordinadora de Vacunación de COVID-19 en Chiapas, habló para este medio de comunicación, para brindar información sobre la vacunación en 10 puntos distribuidos en toda la ciudad para evitar aglomeraciones.

Dijo que esta vacunación no tendrá fecha vencimiento, ya que el compromiso de la Secretaría de Salud es vacunar al universo de 65 mil adultos mayores que están en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

MARTES

Para el martes 9 de marzo también se tuvo una constante en cuanto a la afluencia de personas, quienes asistieron a aplicarse la vacuna. Llegaron desde las 4:00 de la mañana a hacer fila para poder ser beneficiados.

MIÉRCOLES

El miércoles 10 de marzo se generó una controversia importante en cuanto a la vacunación, ya que el sector Salud había anunciado que se estaría suspendiendo la aplicación de la vacuna en ocho de los diez puntos considerados, es decir, solo en los módulos del Parque Recreativo “Caña Hueca” y el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez se aplicaría, lo que generó incertidumbre y provocó un caos, ya que la sociedad capitalina se volcó a estos puntos a hacer filas desde una noche anterior.

En este panorama, se hicieron largas filas tanto en el Tecnológico de Tuxtla como en “Caña Hueca”. En este último punto fueron más de 2 mil 500 personas quienes asistieron a vacunarse cuando solo se tenían previstas mil 800 vacunas, lo que propició que un gran número de personas no pudieran obtener este beneficio.

LLEGADA DE MÁS VACUNAS

En el marco del descontento que se tuvo por parte de los ciudadanos capitalinos que argumentaban debería haber más dosis, la mañana del jueves la Secretaría de Salud y el gobernador del estado anunciaban el arribo de por lo menos 22 mil 425 dosis de vacunas anti COVID-19, por lo que también se anunciaba la apertura de los 10 puntos iniciales de vacunación en la capital.

“Llegarán más vacunas para Chiapas, se inicia la segunda etapa de vacunación, este medicamento es gratuito y universal, está calculado para que todo Chiapas se vacune, que en estos días hay que tener paciencia, porque los laboratorios internacionales no se dan abasto, pero tenemos aseguradas estas medicinas para prevenir el contagio de COVID-19, por lo que el viernes se iniciará con la segunda etapa de vacunación”.

En este sentido, la Secretaría de Salud refería que se estaría iniciando con la segunda etapa de vacunación para Tuxtla Gutiérrez, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a asistir a los 10 puntos de vacunación que se estarían activando a partir del viernes 12 de marzo.

“Estoy haciendo cola, porque vine ayer miércoles y simplemente no alcancé vacuna, y estuve esperando desde las 4:00 de la mañana, sin que nadie me dijera que no había vacunas, ahora por eso vengo desde ahorita, esperando ser vacunado”, fue la queja constante de varios adultos mayores.

El mismo día viernes se mejoró la logística por parte de las autoridades. El sábado 13 de marzo se continuó con mayor tranquilidad en la aplicación.

CASI 671 MIL ADULTOS MAYORES HAY EN LA ENTIDAD

Chiapas, con 5 millones 591 mil 531 habitantes, tiene una población de 670 mil 983 adultos mayores de 60 años y que son económicamente activos, de acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Chiapas en su último reporte.

“QUE NOS PERMITA VIVIR UN POCO MÁS”

Don Gonzalo Hernández, originario de Chiapa de Corzo, radicado en la capital, afirmó que la vacuna representa una esperanza de vida, “ojalá nos vaya bien a todos y no haya consecuencias, que nos permita vivir un poco más”.

“Llegué desde las 4:00 de la mañana al puesto de vacunación de ‘Caña Hueca’, ahí estuve con mi esposa, acompañado por una de mis hijas, esperamos con paciencia, considerando que la vacuna nos permitirá seguir viviendo de una mejor manera, tomando en cuenta que el virus y la pandemia están quitando la vida de familiares y amigos, por ello el que la esperanza se dé con la aplicación de la vacuna”, señaló.

