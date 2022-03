Ve Canadevi no viable la autoconstrucción de viviendas

Ainer González/ Diario de Chiapas

La entrega de créditos directos para los trabajadores que cotizan con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), resulta un planteamiento bueno para quienes no cuentan con una vivienda, pero en términos operativos es imposible que ocurra y tenga éxito.

Jorge Burguete Torrestiana, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Chiapas (Canadevi), manifestó que la entrega de créditos sin intermediarios en el Infonavit no es una mala propuesta, pero que en términos de viabilidad operativa es casi imposible, ya que la autoconstrucción es difícil.

“Operativamente es casi imposible que eso pueda ocurrir, eso no es nuevo, no es algo que surja en el periodo del presidente López Obrador… cuando estaba Alejandro Murat hicieron un intento porque se motivara mucho la autoconstrucción y eso no es malo, el problema es que en la autoconstrucción es muy difícil que vaya a tener calidad de obra”, comentó.

En entrevista telefónica, el representante de la Canadevi Chiapas expuso que hacer de lado a la industria de la construcción para la edificación de viviendas y unidades habitacionales resultaría un peligro en la inversión de cada trabajador, ya que la cantidad no significa calidad.

Por ello, refirió que quienes acepten este esquema tendrán que hacer una autoconstrucción asistida, ya que si no es así, la calidad de la obra se va a transgredir mucho.

En cuanto al crédito para autoconstruir casas, Burguete Torrestiana dijo que el monto puede sonar tentador, pero para crear una vivienda se tienen que tomar en cuenta factores como el costo del terreno, material de construcción, urbanización para los servicios de drenaje, agua potable y electricidad, que para contar con cada uno de ellos, los trámites y permisos pueden demorar y costar muy caro.

“Hoy para comprar un terreno donde puedas construir una casa, con los precios actuales de tierra que hay también lo tienes que urbanizar, le debes de poner agua, le tienes que poner luz, tienes que conectar drenaje… uno por uno es muy difícil de llegar a hacer los predios, y si compras un predio urbanizado te sale muy caro, te viene saliendo en 2, 3 mil pesos el metro cuadrado, un lote de 90 metros cuadrados hablo en cifras promedio pudiera estarte costando entre 180 a 250 mil pesos”, analizó.

Además, añadió que para hacer una casa se requieren más de 400 mil pesos. “Con 400 mil pesos incluyendo el costo del lote es literalmente imposible poder levantar una casa, porque te quedarían 150 mil o en el mejor de los casos 200 mil pesos para levantar la casa…. tienes que pagar los trámites y permisos”.

El presidente de Canadevi refirió que la idea del Presidente es buena, pero que en términos reales la viabilidad operativa actual es imposible. “Quizás es un buen deseo, pero en términos de realidad operativa y de viabilidad la verdad yo encuentro hoy imposible que eso se haga”.

Tras las acusaciones de que los vivienderos tienen grandes ganancias, refirió que es ahí donde también se debe poner atención en el Infonavit, para evitar que las empresas desarrolladoras de viviendas no caigan en malas prácticas, y de ser así cambiar las cosas para un bien general.

“Habría que poner mayor énfasis en evitar que algunas empresas tengan malas prácticas, pues sí, claro que sí, pero ese es otro tema… hay empresas que no lo hacen bien”, apuntó.

OPCIÓN RAZONABLE

Por su parte, Rafael Castillejos Guizar, presidente del Consejo Empresarial para la Productividad (CEP), expuso que la propuesta del jefe del Estado mexicano es razonable, ya que la base trabajadora ha sido uno de los sectores más dañados por las políticas internas del Infonavit.

Agregó que la corrupción y falta de transparencia del Instituto se ha traducido en una inefectividad en la construcción de viviendas.

“Es muy razonable, ya han tenido durante muchas décadas la oportunidad de presentar los resultados, el mecanismo según para asistir al trabajador y poderle dotar de una vivienda, se ha visto de series de errores, llámesele corrupción, llámesele inconsciencia… que no se ha traducido en una efectividad”, comentó.

Asimismo, resaltó que de entregarse los créditos sin intermediarios, daría mayor responsabilidad a los beneficiarios, ya que tendrían que pagar por una casa bajo sus gustos, comodidades e interés de movilidad.

“Darle responsabilidad a la gente, al recibir su dinero… ese inicio está bien porque tendrán que ubicar ellos con responsabilidad propia de que reciban el prestamos, de dónde va a comprar su casa que le queda a 40 minutos o a un paso de donde trabaja, él es el mejor interesado para saber la localización de su casa”, escribió.

Además, Castillejos Guizar cuestionó que en ciudades como Tuxtla Gutiérrez se observa inconformidad de los derechohabientes del Infonavit, donde las viviendas entregadas son de mala calidad y con ausencia de servicios.

Por ello, subrayó que la política de crédito expuesta por el Presidente resulta una oportunidad para que la oferta de adquisición o autoconstrucción de viviendas se vuelva más digna y eficiente en Chiapas.

“En Tuxtla Gutiérrez hay lugares que les han dado (trabajadores) unas casas que son de verdad deplorables, ausente de servicios, materiales de baja calidad… todos esos factores habían sido manejados y que no cubrían las características, por eso esto puede dar la oportunidad que cambie a que la oferta se vuelva más digna, más eficiente, más profesional, es buena la oportunidad y ojalá sí se aproveche”, exteriorizó.