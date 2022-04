Viacrucis en San Cristóbal suspendido

Félix Camas / San Cristóbal de Las Casas

Por segunda ocasión consecutiva “La Pasión de Cristo” se ha suspendido en San Cristóbal de las Casas por la contingencia sanitaria del COVID-19, informó Ciro Mazariegos González, presidente de la Cofradía de la Virgen de La Asunción del Barrio de Mexicanos.

En entrevista, lamentó que esta celebración religiosa se cancelara de nuevo, ya que las autoridades sanitarias han dispuesto evitar eventos masivos, por el riesgo de un repunte de contagios de Coronavirus.

“No tenemos el espacio adecuado para hacer la representación de manera virtual, porque hay trabajos de rehabilitación en el Templo de Mexicanos” y detalló que en dicha representación participan al menos unas 60 personas.

“Iba a continuar haciendo el papel de Jesús, Ernesto Mazariegos Gutiérrez, ya van dos años consecutivos que se va dejando pendiente su participación, pero él tiene una devoción de hacerlo tres años”, comentó.

Asimismo, dijo que este evento es importante, pero siempre se congrega a muchas personas, por lo que se tuvo que cancelar el recorrido que generalmente va de la Plazuela de Mexicanos, se hace un recorrido por el Centro en varias calles, para volver al templo de Mexicanos.

“Hay tristeza, pero eso aumentará las ganas de hacer esta representación en 2022, vamos a respetar las disposiciones de las autoridades, hay nostalgia desde el año pasado, había gente que iba a tener varios cargos, pero desafortunadamente por la pandemia ya no se pudo realizar y ahora tampoco, no habrá nada, en la iglesia están cambiando todo el techado, no hay espacio para hacerlo virtual”, concluyó.