Xóchitl, la niña científica de Chiapas

Jeny Pascacio/ Diario de Chiapas

Xóchitl Guadalupe Cruz López, originaria de San Cristóbal de Las Casas, tiene 12 años y admira a Marie Curie. Cuando conoció la historia de la reconocida científica aprendió que las mujeres también pueden, “y mucho”.

A los cinco años era muy inquieta, pero una invitación para participar en talleres de ciencia le cambió la vida. Desde el primer día se sintió en casa, “divertida y confiada”, tanto que comenzó a desarrollar pequeños proyectos.

“Conocí a muchos compañeros. Me gustaban los miniproyectos o descubrir el porqué del color del agua”.

Conoció la ciencia a través del Programa Adopte un Talento, con el primer proyecto de laboratorio casero donde extraía la esencia de las flores llamado “La Esencia de Xochitl”. También expuso sobre el perro Xoloitzcuintle, debido al amor a sus dos mascotas de nombre Abdul y Chato.

Pasaron tres años y se le ocurrió crear “Baño calientito”, un ingenioso aparato que construyó con materiales reciclados para que las familias de bajos recursos puedan tener agua caliente.

El proyecto con impacto social obtuvo el reconocimiento estatal. A sus ocho años fue la primera niña en ser galardonada con el premio Mujer Científica del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En 2020, la revista Time la reconoció como una de los “7 jóvenes inventores con una mejor mirada del mundo”. En la actualidad, la pequeña científica tiene 12 años de edad y más de una decena de reconocimientos por su aportación a este campo.

LA PANDEMIA NO LA DETIENE

En la actualidad, es amante de las matemáticas y trabaja para mejorar el proyecto “Baño calientito” con la asesoría del investigador de la Unicach, Nein Farrera Vázquez; y bajo la premisa de cuidar el medio ambiente y evitar la tala de árboles en la zona, problema que ha provocado cambios drásticos en el clima de San Cristóbal.

“La contingencia sanitaria me afecta porque no puedo ver a mis amigos y hay temas de la escuela que no logro comprender muy bien”. Al igual que miles de estudiantes, Xóchitl recibe clases y las asesorías de su proyecto de manera virtual.

“Nos mantenemos en comunicación para continuar en el proyecto. En esta fase busco implementarlo en las comunidades de bajos recursos”.

El calentador de agua es usado, por ahora, en siete viviendas de la zona norte, sur, este y sur poniente de San Cristóbal de Las Casas, pues la contingencia sanitaria no le permite acudir a las comunidades para levantar los registros necesarios para continuar la fase.

Para la colocación de “Baño calientito”, la casa debe tener suministro de agua, sol directo y disponibilidad de las personas para que pueda acudir a recoger las tablas de registro. Además de los materiales que necesita para construirlo.

“El mes pasado fuimos a una empresa para solicitar apoyo con las patas de cristal. No hubo respuesta, pero buscamos la alternativa de plástico de invernadero y otra alternativa para hacer que la base para que sea un poquito más práctica para las personas y para implementar”.

El objetivo de Xóchitl es claro, que ‘Baño calientito’ llegue a más personas, aunque no sean de bajos recursos, que quieran cuidar el medio ambiente, “y para ello me gustaría tener más apoyo”.

“LA CIENCIA ME DIVIERTE Y EL FÚTBOL ME HACE SENTIR BIEN”

Le gusta leer, pero cambió la literatura actual por textos sobre el cuerpo humano, pues anhela convertirse en médico; y mantiene un promedio de 9.5 en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez.

Dos veces a la semana entrena fútbol en el equipo ‘Los chapulines’, “me encanta jugar porque me sirve para desestresarme”, para pasar un buen rato y convivir con su único hermano que también es amante del balompié.

De su padre y madre, aprendió el valor de la sencillez y la disciplina para tener la capacidad de continuar con actividades necesarias para su desarrollo, como realizar deporte, asistir a talleres y convivir en familia.

Admira a su mamá por la capacidad que tiene de hacer muchas actividades durante el día, “porque nunca me deja sola y es todo lo que necesito para seguir”.

La madre de Xóchitl, Alma López, recuerda a una niña muy inquieta a la que trató de resolver todas sus dudas, “ella siempre desarmaba todo porque quería saber de qué estaban hechas las cosas”.

Actualmente, la niña científica participa en conferencias, pláticas y debates sobre ciencia e incentiva a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad en su comunidad y a nivel nacional para que no abandonen sus sueños profesionales.