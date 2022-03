Ya perdoné a Calderón’: AMLO; no hay persecución política en su contra, dice

Agencia / Diario de Chiapas

ACAPULCO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya una persecución política en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que él ya lo perdonó por robarle la Presidencia y que las acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, son de un juez de Estados Unidos, en las que, como Presidente, no tiene ninguna influencia.

“Está enojado el expresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política, nada de eso, yo ya lo perdoné, nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio, pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de García Luna que fue su secretario de Seguridad Pública, ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos, ‘ya no investigues, exonera a García Luna’, eso no lo puedo hacer”, dijo el Presidente en su conferencia matutina desde este puerto.

Sobre el caso Lozoya, señaló que sería sano para el proceso que los expresidentes declararan, pero advirtió que “el que acusa prueba”, por lo que habría que esperar a que el exdirector de Pemex aporte las evidencias que tiene para evitar linchamientos políticos. Además, dijo que le gustaría ver el video que el exfuncionario aportó en su declaración.

“No (lo he visto, el video), pero sí me gustaría verlo, ahora sí que es como pago por evento, sí me gustaría verlo porque hay que poner al descubierto toda la corrupción. Esto sí ayuda mucho, eso sí me interesa”, añadió el Presidente.

Dijo que es posible que ese tipo de pruebas no tengan valor jurídico de peso en un juicio, pero consideró que, en lo moral sí, por lo que sería interesante que se dieran a conocer.

“Ayudaría mucho que declararan, nada más que hay varias cosas, factores que se tienen que tomar en cuenta, el primero: que la acusación tiene que probarse, el que acusa prueba, porque si no, se estaría haciendo justicia, hay que ver qué pruebas tiene el señor Lozoya, eso es lo primero, para no linchar políticamente a nadie, para no hacer un juicio sumario”, añadió.

Por otro lado, aseguró que bajaron los hechos de violencia en Guanajuato desde la detención del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, estado que ya no está en primer lugar en las cifras de violencia, como ocurría anteriormente.

Aseguró que el robo al transporte de trenes y camiones de carga no ha incrementado y, por el contrario, disminuyó.

“A partir de la detención del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato, en estos últimos 15 días no está apareciendo como era anteriormente en primer lugar. No quiere decir que se haya resuelto el problema, todos los días estamos midiendo lo que está sucediendo”, indicó.

En el tema de seguridad de Guerrero, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, señaló que han disminuido los delitos 32%, al pasar de estar en segundo lugar nacional en 2017 al 44 este 2020.

El mandatario encabezó una visita al Buque Escuela Cuauhtémoc, acompañado del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y el gobernador Héctor Astudillo Flores. Asistieron su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo.