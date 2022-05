A la deriva familiares de enfermos por Covid

José Cancino/ Tapachula

Familiares de pacientes que fueron internados en los últimos días en la clínica Covid de Tapachula, denunciaron que no reciben reportes del estado de salud de sus enfermos.

Los afectados denunciaron que desde esta mañana de miércoles, las autoridades médicas de este nosocomio les pidieron que se retiraran de los alrededores de este hospital, no sin antes proporcionarles teléfonos de trabajadoras sociales que, según, se encargarían de notificarles del estado de salud de los internados.

Sin embargo, los denunciantes señalaron que intentaron entablar comunicación muchas veces con dichos trabajadores de la clínica, pero nunca contestaron el teléfono.

Abundaron que varios son provenientes de municipios localizados en las regiones Costa y Soconusco de la Entidad, tales como Huixtla, Villa Comaltitlán, Pijijiapan, Mapastepec, Tonalá y hasta Tuxtla Gutiérrez.

Ana Loarca, originaria de Pijijiapan, dijo que está a la deriva porque no sabe nada de su sobrina internada por falta de aire y síntomas de Covid.

Además, no tiene un sitio donde dormir o bañarse y tiene que permanecer en la calle, ya que moverse es complicado en plena pandemia y con pocos recursos.

“He estado todo el día aquí parada y nos piden que nos vayamos, pero yo no tengo a dónde ir porque ni familia tengo en Tapachula, así que no tengo opción y me tengo que esperar”, apuntó.

Afuera de la clínica Covid, en la zona centro de la localidad, grupos de personas esperan ansiosos el reporte médico, sin que haya mucho avance en la información