A las Abejas de Acteal no les preocupa virus

Pepe Rey / San Cristóbal

La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal dijo que a las comunidades indígenas poco les importa el coronavirus, ya que ellos de por sí enfrentan muertes de enfermedades curables, debido al rezago de salud que han vivido históricamente, además de que los malos gobiernos tienen la costumbre de crear miedo entre la población.

En un comunicado de prensa, Las Abejas de Acteal refirieron a que en las comunidades no existen hospitales cercanos y los médicos no los atienden con dignidad “existen otros virus como los desplazados forzados, las desapariciones, los feminicidios, es importante no meter miedo a nuestro corazón, hemos pasado momentos muy difíciles”.

“Nosotros no podemos encerrarnos, porque tenemos que salir a trabajar para preparar la tierra para la milpa, hay que estar pendientes de cualquier violación a nuestros derechos humanos, hay que abrir bien nuestros ojos y no tener miedo de denunciar”, dijeron.

Por último, pidieron la liberación inmediata e incondicional a Cristóbal Sántiz Jiménez, líder comunero en el municipio de Aldama, un alto al despojo de agua en Mexicali, Baja California, y el rechazo total al alza excesiva de precios de maíz y de otros productos básicos por el COVID-19