Acusan irresponsabilidad del presidente de “Coita”

Bruno Hernández/ Ocozocoautla

Un empleado del Ayuntamiento, jefe de una de las áreas de dicha administración pública, fue obligado por el alcalde a presentarse a trabajar aun cuando se sabía que presentaba síntomas de Covid-19, en un hecho que ha alarmado a funcionarios de la presidencia.

El percance ocurrió durante la tarde de este jueves, alrededor de las 13:00 horas, donde se supo que el presidente Alfonso Estrada Pérez, mandó a llamar al funcionario a la junta de Cabildo, por lo que se armó el desorden, pues el empleado citado comenzó con un ataque de tos y estuvo a punto del desmayo; fuentes del Ayuntamiento confirmaron que todo se volvió un caos, pidiendo a paramédicos de Protección Civil que acudieran al auxilio.

Personal de emergencia estuvo dudando si entrar o no, pues no cuentan con el equipo adecuado de protección para estos casos; sin embargo, la exigencia del presidente de que entraran por el funcionario enfermo, hizo a los brigadistas ingeniárselas con caretas y guantes, a fin de que no hubiese riesgo.

El empleado José Luis “N” fue retirado del Ayuntamiento y trasladado a su domicilio, donde pidió ser llevado, al tiempo que empleados de la presidencia municipal temen por salud, señalando que fue una irresponsabilidad del alcalde citar a dicha persona, cuando se sabía que presentaba malestares asemejados a Covid-19.

Luego de este incidente, varias personas del Ayuntamiento decidieron retirarse, y esperan que las autoridades municipales inicien una campaña de desinfección en las oficinas del Palacio Municipal o los trabajadores no piensan entrar a la presidencia.