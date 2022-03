Acusan negligencia médica en Bochil

Janet Hernández Cruz/ Bochil

Un padre de familia denunció presunta negligencia médica en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la cabecera municipal de Bochil.

Familiares denunciaron que una recién nacida fue entregada muerta, suturada del cuello sin explicación alguna de los médicos que entregaron el cuerpecito.

Guadalupe Núñez López, padre de la menor sin vida, denunció a diferentes medios de comunicación una presunta negligencia médica ocurrido en el hospital del IMSS en el municipio de Bochil, en donde una recién nacida que nació con vida, fue entregada después sin vida.

Núñez López, en entrevista telefónica, comentó que, llevó a su esposa al seguro social, en donde le informaron que le practicarían una cesárea “ mi esposa aún se encuentra internada en el hospital recuperándose de la cirugía”.

Afirmó que presentará una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables, ya que asegura que la bebé nació con vida, y no se explica que fue lo que le hicieron en el cuello.

“Mi bebé nació con vida, pero nunca me dejaron entrar, horas después me lo entregaron sin vida envuelta en una sábana en forma de un tamal, al llegar a mi casa, desenvolví al bebé y fue cuando me percaté que estaba suturado del cuello, pero nadie me dio explicación”, denunció.

Finalmente, afirmó que la persona que atendió el parto de su esposa fue una persona conocida como Escarlete Osorio, médico pasante del citado nosocomio.