Agencias de viajes en SCLC, en el olvido de las autoridades

Pepe Rey/ San Cristóbal

La presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de esta ciudad, Maricela Flores Velasco, dio a conocer que el sector turístico se encuentra prácticamente abandonado por las autoridades, ya que nadie ni siquiera se ha acercado a preguntar cómo se encuentran, por lo que se sienten en el olvido y sin saber qué hacer para subsistir.

En entrevista, aseguró que el desempleo en las agencias de viajes que se encuentran prácticamente cerradas las 50 que hay en San Cristóbal, es de entre el 80 y 85 por ciento, por lo que considera se encuentran mal económica y socialmente y ninguna autoridad se ha preocupado por ellos.

“Nadie se ha acercado a conocer la problemática, no se nos ha escuchado sobre el tema de la pandemia, pero nos ha afectado demasiado y las autoridades no se han preocupado, hemos tocado puertas pidiendo apoyo económico pero definitivamente no hemos tenido respuesta, aun cuando el sector turístico es importante”, manifestó.

Flores Velasco aclaró que el apoyo económico solicitado era para sostener los empleos de los guías, choferes y personal de oficina, “pero definitivamente no se ha podido, ha habido recorte de personal y la situación económica es insostenible”.

“Hasta el día de hoy no hay forma de cómo reactivar el turismo, más que nada el turismo europeo no nos visita, y no nos van a visitar por estos meses, necesitamos entonces que se reactive a nivel nacional, esa es la esperanza, y necesitamos un enfoque de mayor difusión al estado como Yucatán y Oaxaca para que llegue turismo a San Cristóbal”.

Y es que dijo que si ninguna autoridad los puede ayudar económicamente por lo menos que inviertan en promoción, “estamos pidiendo a gritos auxilio, que nos volteen a ver, tenemos un secretario de turismo federal que no se ha preocupado en voltear a ver la cuestión turística, en Chiapas no tenemos ningún acercamiento, la secretaria Katyna de la Vega ni ha preguntado cómo estamos”.

“Estamos sobre viviendo como se puede, si a nuestro personal le cae un trabajito pues no lo van a desaprovechar, la situación económica está terrible para todos, desde el guía, hasta la oficina, estamos sobreviviendo como se puede, estamos cerrados, estamos viviendo por la bendición de Dios, es importante que ya nos pongan atención”, concluyó.