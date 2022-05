Al alza violencia contra mujeres en Tapachula

José Cancino / Tapachula

La violencia contra mujeres ha aumentado en el primer bimestre del 2020 en la Frontera Sur de México, reveló la Asociación Civil Por la Superación de la Mujer.

Sólo en enero y febrero del año en curso, este centro de atención a mujeres víctimas de flagelos, documentó sólo en el municipio de Tapachula 210 denuncias entre casos de violencia familiar, abuso y violaciones sexuales, cifra que ha provocado alarma porque, a comparación de otros años, las cifras se incrementan.

Para Elsa Simón Ortega, directora de esta Asociación, el fenómeno de abuso contra las féminas se recrudece en municipios en la Frontera Sur, debido a que este mismo organismo en el primer bimestre de 2019 documentó 170 denuncias puestas por víctimas de violencia.

“Vamos muy al alza, pero es preocupante porque esta estadística es nada más de Tapachula, pero también hemos atendido casos de Cacahoatán, Tuxtla Chico, Mazatán, Ciudad Hidalgo y otros municipios de la región Soconusco”, informó.

Apuntó que, por infortunio, las autoridades municipales no tienen una oficina o ventanilla de atención a las mujeres, tampoco hacen difusión para poder atender este tipo de casos que cada día cobran más víctimas mortales.

“Pasa que en muchos municipios no le mueven a estos casos porque no saben qué hacer que las mujeres que denuncian, no tienen cómo ni dónde ponerlas y no quieren tener compromisos tampoco porque son temas delicados”, señaló.

También dijo que las mujeres tienen miedo de denunciar, debido a que no hay tanta difusión de quién las puede ayudar. Otro punto en contra es que no se le hace difusión a los centros donde pueden ser atendidas y defendidas, por lo que es necesario que se realicen tareas para reconocer qué autoridades puede ayudar.

Por último, señaló que se seguirán uniendo a las protestas que exijan justicia en los casos de violencia de género, como ocurrió el pasado 8 de marzo, porque es una forma de protestar por los asesinatos que han quedado impunes y aquellos casos que no son investigados de manera eficaz por las autoridades correspondientes.