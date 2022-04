Alcalde de Berriozábal, solapador

Ángel Cañas / Berriozábal

Con el pretexto de revisión de rutina que realizan elementos de la Policía Municipal, un obrero de nombre Efraín Cruz Maza, fue víctima de la rapiña de los uniformados a la altura de la 8° Sur y 6° poniente, quienes le hurtaron 5 mil 200 pesos, producto del pago de cuatro semanas de salario.

Visiblemente molesto, el obrero que presta su servicio en conocido corralón rumbo a Tuxtla Gutiérrez, tras confirmar lo anterior aseguró que el presidente municipal, Joaquín Zebadúa Alva, presuntamente solapa los actos ilícitos que cometen sus elementos policiacos, pues las quejas son constantes entre los habitantes del municipio de Berriozábal.

Efraín Cruz Maza narró lo sucedido: “A bordo del automóvil me dijeron que me harían una revisión de rutina y uno de los elementos se me acercó y me revisó la mochila, luego me dijeron que podía seguir mi camino, pero cuando iba dos cuadras recordé que en mi bolsa traía mi dinero y revisé, pero ya no encontré mi dinerito que es producto de mi trabajo y para el sostén de mi familia”.

Dijo que semanalmente gana mil 500 pesos y es originario de la colonia Horeb la piedad de este municipio, por lo que no descarta realizar su denuncia ante las autoridades competentes y exigir al alcalde se investigue a fondo tal problema.