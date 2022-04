Alertan sobre extorsionadores

Ramiro Gómez/ Copainalá

Elías Pérez Pérez, delegado de gobierno de la región Mezcalapa, invitó a la población a no dejarse sorprender por personas que ofrecen apoyos del gobierno federal, debido a que en días pasados, a la presidenta municipal de Francisco León, Ana Caren Pablo Nañez y al presidente municipal de Ocotepec, Elías Cruz Sánchez, les ofrecieron proyectos sobre construcción y pavimentación de caminos.

Elías Pérez dijo que una persona de nombre Osvaldo Manuel Martínez López está extorsionando a los alcaldes de la región Mezcalapa, dejándose pasar como funcionario de la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Chiapas; sin embargo, afirmó que hasta el momento no hay cambio en la estructura gubernamental del INPI.

“Les estoy presentando dos casos, esto indica que en realidad en toda la región se está propagando, así como se hizo el año pasado con el gobernador indígena, no hay tal figura institucional, como no pegó gobernador indígena, ya están buscando el mecanismo de desestabilización mediante el cambio del delegado del INPI. Les dicen ‘yo te bajo el recurso porque están cambiando al delegado del INPI, cuando les dicen ya están cambiando el delegado, entonces ya no le crean porque hasta el momento no hay cambios en la estructura del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Chiapas”, acotó.

Elías Pérez detalló que el presidente municipal de Ocotepec, Elías Cruz Sánchez, estuvo a punto de caer en manos de los extorsionadores debido a que acudió a una reunión agendada en la capital chiapaneca por estas personas; sin embargo, se libró de un posible secuestro.

“Los trasladan en autos de lujo, les dan hasta un regalo, pero realmente están desestabilizando, eso le pasó al presidente municipal de Ocotepec, cuando se dio cuenta de un intento de secuestro, cómo es posible que intenten subir a un elevador donde no hay personas, luego viene otro ascensor aquí no, mejor cuando venga uno vacío, cuando el presidente se da cuenta de que un elevador está vacío fue cuando el presidente salió y así libró de un intento de secuestro”, apuntó el delegado de gobierno de la región Mezcalapa Elías Pérez.

Por otra parte, el representante de la oficina del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Chiapas, el médico Abraham Vázquez Ramírez, afirmó que no hay cambios en la estructura hasta el momento, y pidió a la población a no dejarse engañar por pseudo servidores públicos del gobierno federal que buscan despojar de los recursos a los presidentes municipales de la zona Mezcalapa ofreciéndoles desarrollo para sus comunidades y municipios.

“No hay cambios, que no los engañen, seguimos trabajando para los pueblos originarios de Chiapas”, informó a través de este medio, el médico Abraham Vázquez Ramírez.