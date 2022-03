Ambulantes piden ayuda humanitaria

Pepe Rey / San Cristóbal

Vendedores ambulantes de esta ciudad hacen un llamado a la presidenta municipal, Jerónima Toledo Villalobos para que les dote ayuda humanitaria, por lo menos con despensas, ya que al estar restringido el acceso en distintos espacios públicos y la poca movilidad, dónde generalmente hay afluencia de posibles compradores, los está dejando sin recursos económicos y no tienen cómo alimentar a sus hijos.

En una carta firmada a título personal por Victoria Azucena Núñez Jiménez, relata que ella es madre de familia, tiene tres hijos, Adriana de tres años y las gemelas Victoria y Valentina de un año de edad, y no encuentra la forma, junto a su esposo Isaac, de llevar dinero a su hogar, ya que ambos se dedican al ambulantaje.

“Me atreví a escribir está pequeña carta porque estamos pasando por una crisis económica por el Covid 19, mi esposo solo está ganando 60 pesos diarios y apenas nos alcanza para alimentar a mi pequeña familia, en mi colonia hemos pedido apoyo al Gobierno Municipal que nos ayude con despensas, escuchamos que el gobernador Rutilio mandó despensas a San Cristóbal, pero dicen que solo fueron 450”.

Núñez Jiménez, de la Colonia Segundo Jerusalén al norte de San Cristóbal, dijo que su preocupación radica en que llegará un momento donde no tengan ni para comer “sé que mi caso no es el peor, hay personas que también se quedaron sin trabajo y no tienen nada para comer”.

Por lo anterior, pidió a los medios de comunicación difundir su situación, ya que como ella hay cientos de familias que pasan por una crisis económica aguda, “el gobierno no nos está apoyando, ahora pedimos ayuda, así como ellos en su momento pidieron el voto del pueblo d. México”.

Al consultar a las autoridades municipales sobre el posible apoyo a personas de escasos recursos, dijeron que las despensas que reparte el DIF es para adultos mayores y se encuentran a la espera de que el Gobierno del Estado envíe despensas para quienes se encuentran con problemas económicos, por lo que los interesados deben llamar a los números telefónicos que se encuentran en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento.