Apoya a los habitantes

M de R/Berriozábal

La tarde lluviosa del miércoles no fue motivo para dejar las actividades que día a día viene desarrollando el amigo Miguel Palacios, ya que la necesidad no tiene horario ni descanso, por lo que de acuerdo con sus palabras es necesario atender a cada persona que por diferentes motivos se acerca a solicitar un pequeño apoyo y ayuda, pues el hambre va menguando las energías en cada familia, llevando a la desesperación por falta de empleo y falta de atención de las autoridades que no han logrado llegar en su totalidad a la población que lo necesita.

En esta ocasión se dieron cita habitantes del barrio Lindavista que recibieron según su solicitud una pequeña despensa que se espera ayude de alguna manera a impulsar la economía familiar y de igual manera colonos del barrio Bugambilias quienes solicitaron coas, pues las usan en actividades que complementan la entrada de dinero a cada casa y así tener el extra que se requiere para alimentar a cada miembro.

Finalmente Miguel Palacios continuará emprendiendo todas las actividades que en sus manos esté, por lo que trabajará sin descanso redoblando energías y promoviendo las recomendaciones gubernamentales con respecto a las medidas para evitar contagios, ya que Chiapas de acuerdo con el gobernador el nivel de transmisión va a la baja, por ello se espera la reactivación de las actividades de manera ordenada en la entidad.