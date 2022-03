Atiborran la Plaza

Janet Hernández Cruz/San Cristóbal

Después de haber permanecido cerrada por más de cuatro meses la Plaza Catedral de San Cristóbal de Las Casas, para evitar la concentración de personas y el contagio del coronavirus, la tarde del miércoles las cintas fueron retiradas por vendedores ambulantes, quienes se aposentaron en el lugar.

A eso de las 19:00 horas del miércoles alrededor de 200 personas que se dedican a vender artesanías de Guatemala, Oaxaca y muy poca artesanía de Chiapas, tomaron la Plaza Catedral, sin respetar la cinta de seguridad que habían colocado las autoridades sanitarias.

Los ambulantes dijeron que de alguna forma tienen que buscar el sustento familiar, ya que las autoridades sanitarias les cerraron las puertas de trabajo, por lo que decidieron salir a vender, “el cierre de la Plaza Catedral ha perjudicado a nuestras familias, no hay dinero, el gobierno no apoya a los artesanos”.

Por su parte, ciudadanos externaron su malestar y urgieron a las autoridades que no les permitan concentrarse en ese lugar ya que es un foco de infección para la población. “El que llegue a comprar que esté entendido que es un foco de infección en la zona, es más no usan cubrebocas, no hay sana distancia, hay que señalar que la artesanía es proveniente de Guatemala y Oaxaca”, denunciaron.

Finalmente, exhortaron a las autoridades sanitarias y locales tomar cartas en este grave problema, ya que los indígenas jamás han aceptado las recomendaciones de la Secretaría de Salud, porque no creen que exista el coronavirus.