Aumenta 35 % beneficio de programas alimentarios respecto al 2019: Rutilio

Al dar el banderazo de arranque de los programas alimentarios del Gobierno del Estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que gracias al buen uso del recurso, este año se dará atención a cerca de dos millones de personas con estos beneficios, logrando un incremento del 35 por ciento respecto al 2019.

Acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario enfatizó que continuará la inversión para que más chiapanecas y chiapanecos en condición de vulnerabilidad, ejerzan el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, con base en el ejemplo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de trabajar para hacer justicia social.

Señaló que el beneficio llegará a todo Chiapas, principalmente con el programa “Barriguita llena, corazón contento de regreso a casa” dirigido a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y, en municipios con mayor pobreza, hasta bachillerato. Además, se entregan despensas para niñas y niños que aún no están en edad escolar, a madres embarazadas o que están lactando, así como a familias vulnerables y grupos en situación de emergencia.

“El que hagamos más con menos no es magia, solamente actuamos de manera honesta y cuando se trabaja de esta forma los recursos alcanzan. Estos apoyos no se condicionan, son un derecho, no se dejen engañar por vivales que quieran sacar provecho”, dijo al tiempo de invitar a las y los alcaldes a evitar gastos innecesarios, concentrarse en lo más urgente y hacer una mezcla de recursos para lograr más y alcanzar el Chiapas soñado.

A su vez, la jefa de la Unidad Administrativa y Finanzas del Sistema DIF Nacional, Liliana Lucía Aguilar Cortés, subrayó el esfuerzo del Gobierno de Chiapas al priorizar a la gente que más lo necesita y a la que no se le había volteado a ver. Apuntó que la entidad es de las que más responden y apoyan, “aquí están los resultados, nos da mucho orgullo trabajar de la mano y saber que son ejemplo a nivel nacional”.

En tanto, el director general del Sistema DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro, expresó que hoy se dan alimentos nutritivos para las y los chiapanecos a través de 14 productos de gran calidad, y un total de 220 millones de raciones, lo que se hace con un ahorro de 82 millones de pesos respecto del año anterior; asimismo, acotó que hoy el gobierno tiene un rostro sensible, justo y honesto, que trabaja por y para el pueblo.

Tras pedir a las autoridades municipales sumarse al llamado del gobernador, la niña Dayana Pérez de la Cruz, originaria de Zinacantán, reconoció el impulso al buen desarrollo: “Estamos felices porque recibimos desayuno y comida en horario escolar. Gracias por hacer que mejore nuestra alimentación y que nuestras familias puedan estar tranquilas, porque al salir de la escuela vamos con la barriguita llena y el corazón contento de regreso a casa”.

Asistieron: la directora de Enlace Interinstitucional del Sistema Nacional del DIF, Mariana Perla Rojas Martínez; la directora general Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado, Deliamaría González Flandez; y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo.De igual manera, la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado, Zaynia Andrea Gil Vázquez, el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas del Estado, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos; la directora general de Colegio de Bachilleres de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes; así como personal del DIF Chiapas y DIF municipales, y personas beneficiarias.