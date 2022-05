Aumentos beneficirán la lucha

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Una problemática importante en el país, es el tema de las drogas legales, es decir, el alcohol y el tabaquismo, situación que con el tiempo ha ido incrementando de forma considerable.

Respecto al tabaquismo se han buscado alternativas, acciones, y luchas por parte de la sociedad civil, entre otros, para que las autoridades legislen en favor de espacios libres de humo de tabaco, que se sancione a quien no cumpla, a que las empresas tabacaleras sean sancionadas por publicidad engañosa, por mencionar algunos, sin embargo falta mucho por hacer.

En este sentido Mauricio Montes Castro, representante en Chiapas de la Asociación Civil Comunicación, Dialogo y Conciencia (Codice SC), señaló que el incremento que tendrá el precio de los cigarros de este 2021 es positivo para la lucha contra del tabaquismo en México, aunque aún falta que el país cumpla con cuatro estrategias más que el gobierno firmó a nivel internacional a través del Convenio Marco para el Control de Tabaco.

Dijo que para impactar fuertemente a la prevalencia de consumo, es necesario que se pongan en marcha las estrategias restantes que tienen que ver con el combate al cigarro ilícito; aplicación de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco; cero publicidad, promoción y patrocinio por parte de dichos productos; ofrecer opciones de cesación de consumo a la población y, la que se aplicó desde el primer día de este año, relacionada con el aumento al costo.

Comentó que, de cumplirse dichos acuerdos de manera conjunta, el impacto positivo se vería reflejada en la población con altos márgenes de vulnerabilidad, específicamente en la clase socioeconómica más baja, debido a que es ahí donde el consumo es mayor.

“México como país no es 100 por ciento libre de humo de tabaco, y no tiene la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio de tabaco que, junto con las otras estrategias son un tema que desde septiembre-octubre está en la mesa del Congreso de la Unión, pero los diputados federales no han hecho los dictámenes correspondientes para que se vote y luego pase al Senado de la República; es decir, el impuesto se aprobó este 2020, pero para que sea realmente costo-efectivo y tenga un impacto con la población, se necesita que se apliquen las demás leyes”.