Bloquean de nuevo tramo Teopisca-San Cristóbal

Janet Hernández Cruz/ SCLC

Transportistas bloquearon nuevamente la carretera en la ciudad de Teopisca, para exigir al presidente municipal Abel Tovilla Carpio, el pago de miles de pesos que les adeuda desde hace varios meses.

Alrededor de las 10:15 de la mañana de este miércoles, sobre el tramo carretero federal Teopisca-San Cristóbal, a la altura del crucero Chijilte, un grupo de aproximadamente 100 personas instalaron un bloqueo carretero total, para exigir al edil el pago de trabajos realizados.

Al ver la nula respuesta del presidente municipal, los inconformes del municipio de Teopisca, decidieron tomar la carretera donde circulan miles de unidades al día, “demandamos al presidente municipal Abel Tovilla Carpio, porque aún hay pendientes en el apoyo a este sector, su compromiso de campaña fue el de apoyar a este grupo de trabajadores, sin embargo, se ha negado a pagar a los conductores que ya hicieron los trabajos con obras públicas”.

Los choferes de los camiones de “volteo” iniciaron el cierre total de la vía federal, “durante el año 2020 hemos hecho diferentes trabajos en obras públicas y no nos quiere pagar el presidente, además a algunos no les han dado la oportunidad de trabajo en la Dirección de Obras Públicas”.

“Estamos aquí desde la mañana, para exigir al presidente municipal que nos paguen la deuda que tiene con nosotros los volqueteros, estamos aquí tapando la carretera no nos han pagado los trabajos que hicimos con obras públicas, además de que prometió en todo momento darnos trabajo, cosa que no ha cumplido, pues han contratado empresas de otros lugares, y nosotros somos de aquí de Teopisca y no nos quieren contratar”, aseguró uno de los inconformes.