Brote de virus en el Cerss 5

Janet Hernández Cruz / Pepe Rey/ San Cristóbal

Un custodio del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, perdió la vida por un posible contagio del Covid-19, al no ser atendido en varios nosocomios de esta ciudad, denunciaron trabajadores de este penal.

De acuerdo con la denuncia de una empleada que omitió su identidad por temor a represalias, narró que fueron varios días que el custodio presentó fiebre, dolor de cabeza, pero jamás fue atendido por médicos del reclusorio.

Antonio “N.”, de 24 años de edad, falleció presumiblemente por coronavirus. La denunciante indicó que fue obligado a trabajar los últimos cuatro días de su vida a pesar de que había dado aviso al Alcaide y director del penal de que tenía tos y fiebre, además el trabajador se encontraba custodiando a presos que tienen síntomas del virus.

“Por falta de personal se quedó cuatro días trabajando en el penal y con fiebre, el compañerito estaba malo, se quedó en las torres trabajando con fiebre, nadie hizo nada, nadie le dio atención médica, ya cuando salió franco se fue a su domicilio grave, los familiares estuvieron trasladándolo a diferentes hospitales y nadie quiso recibirlo por la gravedad, porque ya tenía problemas respiratorios, no le quedó otra opción a la esposa y lo llevó en el hospital de Covid en la albarrada en San Cristóbal y no permitieron que se quedara ahí, por lo que tuvo que regresar a su domicilio en donde a las pocas horas falleció”, denunció.

Agregó que en el acta de defunción a su esposa le fue notificada que falleció por neumonía atípica, “pero esto es falso, días antes le hicieron las pruebas al compañero y nos enteramos que dio positivo por Covid-19”.

Afirmó que el director del penal citó a todos los trabajadores para presentarse al Cerss a una reunión, en donde les manifestó a los custodios que deberán de presentarse a laborar como de costumbre, sin protección alguna.

“En esa reunión el director nos pidió que no dijéramos nada, que no sabemos nada de la muerte de nuestro compañero, yo no quise ir ese día a la reunión, precisamente por la concentración de los compañeros, a los custodios que les practicaron la prueba al parecer dieron positivo de Covid-19”, aseveró.

La denunciante aseguró que el custodio que perdió la vida trabajando, horas antes de su muerte dijo que su último deseo fue que no quedara impune su muerte, “pidió que se salvara a sus compañeros infectados, que se les brinde la atención médica a los reclusos y que se apoyara a su familia económicamente, ya que su muerte fue ocasionada por el virus que contrajo en el Cerss”.

INICIARÁN HUELGA DE HAMBRE

Por ello, integrantes de la Organización La Voz de Indígenas en Resistencia y la Voz Verdadera del Amate, quienes se encuentran actualmente recluidos en este penal iniciarán una huelga de hambre desde la mañana de este jueves.

“Nos declaramos en huelga de hambre para exigir nuestra libertad debido a esta contingencia que se vive y en este centro de reinserción social no es la excepción, las autoridades de este centro penitenciario han negado el contagio de Covid-19 en el penal, donde también está enfermo un custodio de nombre Alejandro y un trabajador ha muerto”, informaron.

El grupo de internos que se hacen llamar presos políticos, dijeron que la huelga de hambre iniciará desde las 7:00 de la mañana de este jueves y concluirán hasta el próximo 5 de junio de este año.

A OCHO YA LOS AISLARON

Por su parte, Alberto Patishtán Gómez, integrante de la Organización La Voz Solidaria del Amate, dio a conocer que ocho de sus compañeros recluidos en este Cerss se hicieron la prueba Covid-19, ya que cuentan con varios síntomas y por lo pronto han sido aislados.

Ante esta situación, pidió a las autoridades brindar atención médica a sus compañeros que en los últimos días, han presentado síntomas de Covid-19, ya que únicamente sanitizaron la zona donde se encontraban y han sido aislados por 14 días en el área de enfermería y se encuentran a la espera de los resultados de las pruebas.

Por último, Patishtán Gómez recordó que hace unos días hicieron la denuncia pública, pero las autoridades hicieron caso omiso, sus compañeros no muestran mejora, por el contrario los síntomas continúan.