Buscan difamar a ex presidente

Pepe Rey / San Cristóbal

El ex presidente municipal de Zinacantán, Manuel Martínez, desmintió haber realizado un acto masivo en el municipio de San Juan Chamula, y calificó de falsas las aseveraciones que emitiera en redes sociales Édgar Rosales Acuña, priísta y dueño de una constructora.

En entrevista vía telefónica, Manuel Martínez, negó que tenga algo que ver con Juan Shilón y mucho menos tenga intereses políticos en San Juan Chamula, como asegura Rosales Acuña, quien desde sus redes sociales y una radio “pirata”, busca difamarlo, ya que cuando él fue alcalde de Zinacantán no cayó en sus chantajes e intentos de extorsión.

“No es cierto, no participé en ningún acto masivo, yo me encuentro en mi municipio y somos muy respetuosos de la vida política de nuestro hermano municipio de Chamula, desconozco el interés que tenga esta persona (Edgar Rosales), para involucrarme en algo así, por eso quiero manifestar que esa información es falsa”.

Manuel Martínez también aclaró que él no cuenta con ningún grupo de choque, se encuentra alejado de la política y no es momento para hacer este tipo de polémicas, “no he asistido a ningún evento masivo, llámese fiesta, ni nada, es falso lo que publica Édgar Rosales, su credibilidad es nula, porque todos saben que tiene intereses políticos”.

Finalmente, comentó que él se encuentra en su municipio, donde la gente aún lo busca para diversos temas y se encuentra apoyando en la medida de sus posibilidades, por lo que reiteró la falsedad de la publicación donde ha sido involucrado.