Buscan nuevos inicios

Édgar Núñez Jiménez / Diario de Chiapas

(Segunda parte)

En el Día Internacional del Migrante, tres personas provenientes de Centroamérica comparten una pequeña parte de sus vidas y dan sus impresiones del libro Pasos y silencios. Testimonios orales de migrantes en Chiapas que tuvieron la oportunidad de leer en la Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino”, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Dennis, 24 años

Mi mamá me dejó a los nueve meses de nacido, ella desde que me tuvo no me quería, me decía que me parecía al papá de ella, que era refeo, me discriminaba; incluso me cuenta mi abuela que cuando yo era pequeño mi papá me sacó varias veces porque ella se hacía la dormida y se tiraba encima para asfixiarme. Yo no le guardo odio, pero si ahorita me dicen que mi mamá se está muriendo no me pongo triste, me pongo a festejar, ¿sabes por qué? Porque esas personas son las que le hacen a uno guardar rencor en el corazón. Yo le digo a mi familia: Yo no soy una mala persona, ustedes me han hecho ser así.

Una tía me dijo que mi mamá me dejó por irse con otro hombre, un salvadoreño. De hecho, yo nací en El Salvador, pero me vinieron a declarar en Honduras. Mi mamá me regaló en Esquipulas con una cubana y mi papá fue a buscarme y me quitó y me llevó con mi abuela y le dijo que si la ayudaba a criarle. Con mi papá es otra historia similar, pero con él no es mucho el rencor, pero igual sí él se estuviera muriendo no me preocuparía ni un poquito, pero que no me vayan a decir que es mi abuela porque allí sí hasta mis lágrimas tratan de rodar.

Ahorita gracias a Dios estoy en el programa de limpieza y agradezco a las personas que se les ocurrió hacer este programa. La mayoría venimos buscando una buena vida, un nuevo inicio, para arreglar nuestra situación migratoria. Si mi resolución me sale negativa yo a mi país no me regreso, mejor me quedo acá. Yo no tengo el sueño americano, yo me conformaría en quedarme aquí en México buscando mi nacionalidad, me gusta bastante: tiene su propia cultura, tiene bonito lugares turísticos, su comida. Para mi México no tiene nada que envidiarle a ningún otro país. Yo veo que aquí en Chiapas hay mucha flora y fauna, pero el gobierno no los apoya para explotar sus recursos.

Pasos y silencios es un libro muy bonito y allí, de verdad, las personas cuentan todo lo que les ha pasado en el camino. De las historias me conmovió bastante el de una madre migrante que viene a buscar a su hijo, hace estaba hablando de lo mismo con mi abuela y por teléfono me dijo: “Si vos no te pones en contacto conmigo, yo soy capaz de irte a buscar”. Y a mí me recordó bastante esa historia porque es muy conmovedor lo que una madre puede hacer por un hijo. En mi caso es mi abuela la que es capaz de dar su vida por mí. Yo no la haría pasar por esos momentos, si Dios me permite avisarle y seguir con vida, yo siempre seguiré en contacto con ella.

Hay otra historia que es de un cubano que cruza por montañas y montañas y se encuentra con una mujer y le ayuda, y allí es donde yo digo que hay muchas personas que son de buen corazón; yo me considero una persona de excelente corazón, me gusta ayudar, apoyar cuando se puede, no tengo corazón rencoroso, pero si me quieren hacer daño allí si no me dejo. Y esa historia me gustó bastante porque allí dice todo lo que pasaron, que cuando cayeron en Honduras una mujer también les ayudó. En sí, le digo, un 90 por ciento de los hondureños son solidarios. Incluso veo que aquí México ayuda a todos los inmigrantes.