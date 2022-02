Con descaro, policías de SCLC piden “moches”

M de R / Diario de Chiapas

Conductores particulares denunciaron que en los operativos que se implementan en las entrada y salidas de San Cristóbal de Las Casas por elementos de Tránsito estatal y municipal, así como por la Policía, para verificar que los conductores tengan sus papeles en regla y se descarte que los automóviles sean robados, piden el famoso “moche” para evitar las multas.

Indicaron que los agentes de Tránsito y Policía Municipal les dicen a los conductores que no tienen licencia o ya están vencidas, que para no infraccionarlos les den una “lanita” para los refrescos, ya que el pago que reciben es muy poco y no les alcanza, que por esa razón tienen que descararse.

“Somos muchos que para evitar pagar una multa y hacer varias vueltas se nos hace fácil darles dinero, caemos en la corrupción, sé que del famoso” moche” le toca la mayor parte al jefe, desde arriba se maneja todo, hay que evitar eso, porque si se les da dinero una vez, se mal acostumbran”, expresaron.

Destacaron que San Cristóbal está cada vez peor, en todos los sentidos, la inseguridad incrementa, los policías y agentes de Tránsito haciéndose de la ‘vista gorda’ mientras les den dinero, el ambulantaje a todo lo que da, la corrupción que se da desde la presidenta, síndico, directores, jefes de áreas, están dejando al municipio en la ruina.

Finalmente, hicieron un llamado a los conductores a que tengan sus papeles en regla y eviten caer en la corrupción, y de alguna forma se coadyuve para que San Cristóbal de Las Casas salga adelante, “exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, si vemos actos de corrupción denunciemos, no nos quedemos callados, no seamos partícipes de estos hechos que sólo dañan al municipio”.