Concluye la entrega de apoyo alimentario

Ramiro Gómez / Mezcalapa

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Seguridad Alimentaria Mexicana-Diconsa, beneficiaron con el Programa de Apoyo Alimentario a unas 800 familias de los municipios de Tecpatán, Copainalá, Coapilla y Ocotepec.

Son familias que tienen a sus hijos albergados en las Casas de la Niñez Indígena en estos municipios donde reciben alimentación, hospedaje y útiles escolares en caca ciclo escolar.

Por la pandemia Covid-19, los beneficiarios del programa que opera el INPI a través del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas, ubicado en Copainalá, dejaron las Casas de la Niñez Indígena para regresar a sus comunidades y resguardarse, con el fin de prevenir posibles contagios de coronavirus.

El responsable de las Casas de la Niñez Indígena de la región Mezcalapa, Germán Rodas Estrada, dijo que por disposición de las autoridades federales se decidió suspender todas las actividades en estos albergues, por lo tanto las y los jóvenes volvieron a sus comunidades.

“En la región Mezcalapa tenemos un total de 376 alumnos y alumnas que son beneficiarios del programa, sus mamás recibieron despensas con un valor de más de mil pesos. El gobierno federal está apoyando porque sabemos de la crisis que estamos pasando y como las y los niños no están estudiando por el confinamiento, por lo tanto le estamos entregando las despensas hasta sus comunidades”.

Rodas Estrada mencionó que con estas acciones el gobierno federal contribuye a enfrentar la pandemia del Covid-19, porque muchas familias se quedaron sin trabajo.

“Es un apoyo, sabemos que no es suficiente pero algo les sirve, muchas personas no tienen dinero porque no hay trabajo, únicamente se mueven en el campo, y la despensa les servirá mucho, por eso, en lo personal agradezco al gobierno federal por esta noble causa para la región Mezcalapa”, concluyó.