Continúa la intolerancia religiosa en Chalchihuitán

Janet Hernández Cruz / Diario de Chiapas

Un indígena evangélico del municipio de San Pablo Chalchihuitán, denunció que fue expulsado de su comunidad al negarse a ocupar un cargo como capitán en una iglesia católica durante un año.

Lorenzo Sánchez Pérez señaló que en la comunidad Canech municipio de Chalchihuitán, aún existe la intolerancia religiosa en contra de evangélicos de la región.

Aseguró que fue advertido de que debe aceptar el cargo, de lo contrario tendría que pagar una multa de 10 mil pesos, además podría ser expulsado de la comunidad. “Ernesto Gómez Díaz, Cristóbal Pérez Gómez, Paulino Gómez Díaz y Reynaldo Sánchez López, todos ellos autoridades de la comunidad, dijeron que ante la negativa de aceptar el cargo de capitán tradicional, acordaron que lo correcto era expulsarme, esto es un atropello que me hicieron”.

Mencionó que el pasado 02 de abril de 2020, no le permitieron ingresar a su domicilio, las autoridades ejidales le manifestaron que ya no pertenece a la comunidad, “por ser cristiano me dijeron que me retirara o bien me iban a encarcelar por desacato”