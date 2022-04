Copainalá, inepto ante queja de robo

Ramiro Gómez/ Diario de Chiapas

“Telecomm me robó 3 mil pesos, a la cajera le di 9 mil 835 para que depositara a una cuenta, sin embargo, únicamente 6 mil 835 depositó, me confié, no leí el comprobante de depósito, ahora tengo que pagar este 27 de agosto la cantidad faltante”, relata la afectada, Belén Díaz Gutiérrez, del barrio Tejería Sur de Copainalá.

El pasado 20 de agosto alrededor de las 11:00 de la mañana, la señora acudió a Telecomm para depositar a una financiera, cuando el promotor de la financiera le pidió el comprobante del depósito, la hija le tomó una foto y le envió, el promotor le dijo que no estaba completo el dinero que tenía que depositar, fue en ese momento cuando la señora e hija revisaron la comprobación y efectivamente estaba incompleta la cantidad que tenían que depositar.

Díaz Gutiérrez comentó que ya eran las 4:00 de la tarde cuando se percataron, en ese momento regresó la señora a Telecomm pero ya estaba cerrada, acudieron al día siguiente para reclamarle a la cajera dónde tenía el dinero faltante del depósito.

“Preocupada fui al día siguiente, no pude dormir esa noche, fui a preguntarle a la cajera por qué no había depositado la cantidad que le entregué, además le dije por favor -entrégame el dinero que no depositaste, si quieres te voy a gratificar- con tal de que me entregara el dinero que no es mío, es de un grupo de mujeres que hicimos un préstamo, y ya era el último pago”, relató la señora Díaz Gutiérrez.

Ante esta situación, dijo que acudió a poner una denuncia por robo ante la oficina de conciliatorio del Ayuntamiento de Copainalá, pero no prosperó.

“No sé porque tenemos a personal del Ayuntamiento de Copainalá inepto, el tal Cristián me contestó que investiguemos dónde vivía, que si era foránea no procedía la denuncia, no entiendo porque me dio esta respuesta cuando su función también es investigar. Además cuando fui a Telecomm, el gerente me contestó muy prepotente cuando su trabajo es apoyar a sus clientes, se me hace que entre la cajera y él de esta manera le roban a la gente”.