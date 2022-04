Denuncian apoyo de la ST en duplicidad de las placas

Pepe Rey/ San Cristóbal

Andrés Pérez Hernández, presidente de la ruta Zacualpa Ecatepec, denunció que transportistas San Felipe, Vista Hermosa, y de la Organización del CNPI han duplicado placas de circulación y son apoyados por la Secretaría de Transporte del Estado.

Y es que transportistas concesionarios de la ruta Zacualpa-Ecatepec y Pozo Colorado-Mercado denunciaron que un grupo de San Felipe quitó unidades, golpeando a los choferes, apoyados del delegado de la Secretaría del Transporte en esta región, sin ningún motivo justificable.

“El problema que se suscitó hace tres días lo iniciaron al detener a dos unidades, aparte de la una unidad más hace dos meses, que no sabemos dónde está y la verdad no sé porque mis compañeros son quienes detienen la unidad, además los golpean, bajan a los choferes agresivamente, eso no se vale. Sabes por versiones que la delegación del transporte está ahí, pero el que baja a los choferes es la gente, no entiendo porque las autoridad permite eso”, dijo.

Señaló que José Marcos Pérez Vázquez, usurpa o se autonombra como representante de la organización, cuando legalmente sigue siendo él, quien cuenta con la documentación requerida que prueba que ellos son concesionados y no irregulares como lo han mencionado ellos “según me desconocen para meter al transporte irregular pero yo tengo la documentación, emplazaron pero no sé cómo, yo con todos los documentos, pero el grupo de José Marcos emplacó con las mismas placas”.

Dejó en claro que lucharán hasta la liberación de las unidades detenidas, ya que es de ahí donde obtienen el sustento de sus familias, y subrayó que nada tiene que ver la Almetrach en el tema.

En este sentido, Mario Tomás Hernández Pérez, miembro de la Sociedad Cooperativa Pozo Colorado, reiteró que las detenciones no fueron justificadas, pues han trabajado desde hace 10 años y no habían tenido ningún problema, sin embargo, son transportistas de Zacualpa liderados por José Marcos Pérez quienes les prohíben el transito “nuestra duda es porqué hasta ahorita nos detienen”.

“Nosotros tenemos todos los permisos correspondientes, no hay porqué nos deben detener, es José Marcos Pérez Vázquez quien nos prohíbe el tránsito, el argumento en la detención es que no quieren que pasemos en San Felipe, Soriana, Chedraui, no quieren que lleguemos al mercado, cómo vamos a prestar un servicio a media, esto lo hubieran dicho desde hace 10 años, ahorita ya no se puede, porque la gente ya sabe la ruta”, concluyó.