Denuncian tala de árboles en SCLC

Félix Camas / Diario de Chiapas

Ricardo Flores Guillén, médico dentista, ha sido señalado de talar dos árboles y destruir la jardinera donde se encontraba, únicamente para ampliar su consultorio, lo cual ha contado con el permiso del Ayuntamiento coleto, pese a que se trata de un espacio público y no particular, señaló Consuelo Madrid Contreras, presidenta de la c+olonia Echeverría de esta ciudad.

“El señor Ricardo Flores Guillén es un médico dentista, adquiere una vivienda en la colonia, la transformó en una clínica, tiene varios consultorios, es un edificio de tres piso, nunca se acercó a platicar con nosotros, referente a lo que iba hacer, por respeto a la colonia nos debió comunicar que se le habían otorgado un permiso para demoler una jardinera”.

En entrevista, dijo que el argumento de las autoridades es que los árboles estaban estropeando un garaje, cuando el doctor no vive ahí, sino construyó una cortina de fierro, “lleva construyendo desde 2017, tirando material en la calle, deja desechos en la calle, lo cual es peligroso, ya que representa un foco de infección, cada que nos acercamos a él, manda a sus trabajadores”.

“Metimos oficios a Obras Públicas, por tanta insistencia se suspendió la obra, pero seguía trabajando, metía materiales, subiendo volteos, sin importar dañar a nadie, lo cual llegó al límite, la semana pasada, a las 3 de la mañana derrumba la jardinera, si todo estaba legal, por qué lo hicieron en la madrugada”.

La afectada narró que los trabajadores de Obras Públicas argumentan que tenía permiso bajo el argumento que la jardinera dañaba un garaje, pero la realidad es que contaba con el permiso de construcción pero no para demoler una jardinera, ya que eso era propiedad de la colonia, “lo más triste es que empezaron a poner cemento al espacio que obstruyeron”.

“Nos mostraron un circular donde se autoriza pero no argumentan el por qué, estamos pidiendo que la Presidencia ponga orden, nosotros no somos de pleito pero no vamos a permitir que se pisen nuestros derechos como colonos, pedimos que se reparen los hechos y si no nos hacen caso vamos a acudir a otras instituciones”, concluyó.