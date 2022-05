Descabellado, alza de precios

Ramiro Gómez / Diario de Chiapas

Habitantes de Copainalá denunciaron a tiendas comerciales locales por aumento de precios de artículos de primera necesidad de manera exorbitante, pero las autoridades locales pusieron a disposición de la ciudadanía el número telefónico 961 654 0271 para enviar denuncias con los siguientes datos: imagen del producto, el lugar o municipio, precio y ubicación de la tienda o establecimiento.

La ciudadana Raydel Sánchez Villalobos expuso que la semana pasada realizó su compra y para su sorpresa encontró productos de la canasta básica con precios descomunales.

“La semana pasada fui a hacer mis compras y normalmente con 500 pesos compro para toda la semana pero con eso de que subieron todas las cosas, por ejemplo el cono de huevo estaba a 60 pesos y subió a 75 pesos, el kilo de azúcar de 16 subió a 20 pesos y aumentaron de precio otros productos más de la canasta básica. Y lo que compraba con 500 pesos, gasté 800. Todas las que comprábamos no sabíamos qué hacer pero como nos dijeron que si se acaban los productos nos quedamos sin estos servicios, por eso tuvimos que comprar”, narró Sánchez Villalobos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Copainalá emitió un comunicado este lunes en el que expresa: “El número de teléfono celular para hacer denuncias, tiene como objetivo monitorear el precio y la detección de irregularidades en comercios de la cabecera municipal y localidades de Copainalá, que serán atendidas por la Oficina de la Defensa del Consumidor Zona Suroeste, así mismo, autoridades de este municipio invitan a no realizar compras de pánico, ni acapararse productos, y a los comerciantes respetar y no incrementar los precios, ya que serán sujetos de sanciones quienes no respeten los precios oficiales”.