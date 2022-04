Descartan males exóticos en bovinos

El EstadoAgencia / Diario de Chiapas

Ante las denuncias de que en la región Frailesca se registraron muertes extrañas y repentinas de ejemplares bovinos y ovinos, la Dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), descartó que en la zona exista alguna alarma por enfermedades exóticas que pudieran afectar el hato ganadero del país.

La información, puntualizaron en un pronunciamiento, se pudo corroborar después de que técnicos y especialistas acudieron hasta la región para revisar a los ejemplares.

“Luego de realizar los análisis pertinentes, los técnicos de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) detectaron que las muertes son ocasionadas por el consumo de pollinaza”, indicó la dependencia federal.

Según lo describe la misma Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) “la pollinaza es excremento de aves de engorda o de postura, que se acopia desde su inicio hasta su salida a mercado, que puede mezclarse con desperdicio de alimento, plumas y materiales usados como cama, tales como paja o subproductos de origen vegetal secos”.

No obstante, el personal del Senasica aclaró que la pollinaza no se puede considerar como un alimento adecuado para el ganado, debido a que no existe un control de calidad y, en los casos más graves, puede contener sustancias que podrían dañar a los animales; las toxinas podrían generar en los bovinos y ovinos botulismo y ello se traduciría en un riesgo para la producción de leche o quesos.

“La pollinaza, cuando recibe tratamiento térmico, es solamente útil para ser usada como fertilizante de los pastos ganaderos o los cultivos, en tanto que su uso como alimento de ganado debe ser considerado de riesgo, por los efectos negativos que puede generar para la salud de los animales”, enfatizó el gobierno federal con relación a la denuncia de la muerte de ganado en la región Frailesca.

En la opinión de los técnicos del Senasica, los productores en vez de utilizar la pollinaza o gallinaza como fuente de alimento central en sus animales, pueden utilizar como una opción los forrajes para que el ganado tenga una mejor salud y se evite el brote de alguna enfermedad.

Según los datos públicos del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Chiapas, la entidad tiene una extensión de 73 mil 887 kilómetros cuadrados que dan espacio a un millón 716 mil 859 cabezas de ganado en la entidad; para mantener la salud estable en los animales, de forma permanente se ponen en marcha campañas fitosanitarias.