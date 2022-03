Desmienten caso de intolerancia

Janet Hernández Cruz / Diario de Chiapas

Autoridades municipales y ejidales del municipio de Chalchihuitán desmintieron las declaraciones vertidas por Lorenzo Sánchez Díaz, quien aseguró que fue expulsado por intolerancia religiosa del paraje Canech de donde es originario.

A través de un comunicado, las autoridades constitucionales y consejales de Chalchihuitán, encabezadas por Elena Cruz Cruz y Sara Núñez Sánchez, se reunieron en el salón de usos múltiples en el Paraje Canech, para analizar la situación de la supuesta intolerancia en contra de Sánchez Pérez.

Indicaron que el pasado 4 de marzo del 2020, Sánchez Pérez dio a conocer a las autoridades municipales y de la localidad, que por voluntad propia había decidido ya no pertenecer a la comunidad, luego de negarse a aceptar el cargo tradicional de capitán.

“Este cargo que le fue asignado es por acuerdo de la asamblea de la comunidad, y por mayoría nombraron como persona no grata a Lorenzo Sánchez Pérez, por no aceptar el cargo de capitán tradicional, el pasado 2 de abril del presente año decidió regresar a la comunidad para reconciliarse con los habitantes, el cual no fue aceptado, por ello manifestamos que la denuncia pública que realizó el maestro ante los medios de comunicación es totalmente falso, donde dio a conocer que existe intolerancia religiosa en la comunidad Canech de este municipio”, indicaron autoridades ejidales.

Aseguraron que Lorenzo Sánchez Pérez no pertenece a ninguna religión, por lo que la comunidad se deslindó de las acusaciones que ha dicho, donde manifiesta haber sido amenazado y expulsado de la comunidad por ser evangélico.

“La comunidad se deslinda de las acusaciones de Sánchez Pérez, donde manifiesta haber sido amenazado y expulsado del lugar, no existen daños a sus bienes como son terrenos y casa, además se ha respetado en todo momento sus derechos humanos”, afirmaron.

Finalmente expresaron su rechazo de que Lorenzo Sánchez Pérez, utilice su libertad de expresión para calumniar a católicos, autoridades y habitantes de la comunidad, “sólo busca provocar y desestabilizar, por todo esto solicitamos la inmediata intervención de las autoridades para deslindar responsabilidades.