Desmienten restricción a deportistas

Pepe Rey/ San Cristóbal

Luego de que se difundiera a través de redes sociales que autoridades de San Felipe Ecatepec, hayan establecido restricciones, sin consultar a la Asamblea General de Comuneros, desmintieron esas afirmaciones y aseguraron mantienen el libre tránsito, siempre y cuando lo hagan con respeto y exhortaron en caso de ser sancionados, acudir a demandar conforme a las leyes vigentes en el estado e instancias competentes.

“En relación a dicha nota desmentimos que esta representación legalmente constituida, haya establecido estas restricciones sin consultar a la Asamblea General de Comuneros con reconocimiento agrario, deslindándonos también de cualquier atropello que pudiera sufrir alguna persona que camine y/o practique algún deporte en los terrenos comunales de San Felipe Ecatepec”.

Asimismo, dijeron desconocer quien emitió esas disposiciones, por lo que solicitaron que, cuando sean afectados, agraviados y violentados sus derechos, acudan a la Fiscalía de Justicia Altos, para realizar su denuncia correspondiente y evitar que se continúe con este tipo de actividades ilícitas para recaudar dinero sin trabajar, que solamente induce a formar futuros delincuentes”, suscriben.

En un documento firmado por miembros del Comisariado de Bienes Comunales invitaron a la ciudadanía acudir los días martes de cada semana en las oficinas de la Comisaria de San Felipe Ecatepec, y la agencia rural No. 75, de lunes a viernes en un horario de 5 a 8 p.m., para cualquier asunto que se requiera tratar y para atenderlos de la manera cordial y mantener siempre una buena relación con todas personas.

En la misiva recuerdan que únicamente deberán ser respetuosos, no tirando basura, no ingerir bebidas alcohólicas y no realizando alguna actividad ilícita que afecte la naturaleza, la paz social, ni la tranquilidad de quienes habitan en San Felipe Ecatepec.

Y es que en el mensaje difundido en redes sociales se decía que a los ciclistas y atletas de montañas, se les había prohibido el tránsito hacia las montañas de San Felipe y que solamente tenían acceso hasta el puente que atraviesa la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, y que quiénes hicieran caso omiso, serían acreedores de una multa de mil pesos, cosa que a decir de las autoridades es totalmente falso.