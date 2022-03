Despiden a abuelitos en plena fase 3

Bruno Hernández / Ocozocoautla

Con el pretexto de que los adultos mayores deberían ir a descansar por la contingencia, el alcalde de Ocozocoautla, Alfonso Estrada Pérez, ordenó el despido de cuatro adultos mayores que formaban parte del área de Parques y Jardines de la actual administración pública municipal.

Primero fueron los trabajadores de Protección Civil a los que corrió por pedir descanso y ahora el mandatario municipal se dio a la tarea de quitar el empleo de cuatro abuelitos en plena fase tres de la contingencia de salud, cuando más necesitan el recurso.

Los afectados de nombres Segundo Zárate Zárate, Miguel Pérez Gómez y Rafael Hernández Pérez, aseguraron que con engaños el alcalde terminó por correrlos de sus empleos, pues les dijo que primero deberían ir a sus hogares a descansar por la contingencia, y días después cuando preguntaron cuándo deberían presentarse a sus labores, la responsable del área de recursos humanos le dijo que ya no eran más trabajadores del Ayuntamiento.

Este hecho los ha mantenido con una múltiple preocupación, pues en plena contingencia, no saben a dónde acudir a pedir empleo, cuando uno llevaba más de tres décadas y los otros dos más de 40 años, de servicio en el Ayuntamiento.

El cuarto de los abuelitos despedidos fue un caso especial, se trata de Enrique Sarmiento Gómez, quien sufriera una amputación de dos dedos en el pie izquierdo tras sufrir un accidente cuando realizaba su trabajo en el parque ecológico, sin que recibiera algún apoyo, fue corrido porque el presidente le dijo que “inválido ya no me sirves, así me dijo”, contó.

Los cuatro afectados piden la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a fin de que ponga un alto a los atropellos del presidente municipal.