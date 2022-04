Desplazados, sin justicia

Janet Hernández Cruz/ Diario de Chiapas

Integrantes del gobierno comunitario señalaron que los pueblos y grupos en situaciones de desplazamiento no deben ser víctimas del sistema de justicia del estado mexicano, los cuales impiden avanzar en la búsqueda de soluciones y no alcanzar la justicia con estricto apego a los derechos colectivos.

Agregaron que el municipio de Chilón ha sido escenario de grandes violaciones a los Derechos Colectivos, de los cuales el Gobierno Comunitario ha sido testigo y víctima, en estos últimos años se ha encrudecido esta realidad, como pueblo han sido atropellados con difamaciones, encarcelamiento injustificado, desplazamiento forzado, abuso de autoridad, todo esto con la tolerancia y justificación del gobierno municipal de los grupos armados.

“Tal es el caso de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad Carmen San José del municipio de Chilón, quienes han sido víctimas de la injusticia de las autoridades en sus tres niveles, los cuales no han podido dar atención adecuada ni dar soluciones concretizadas en acciones que den pauta al retorno de las familias desplazadas, hoy 8 de junio, se cumplen dos años desde que nuestros hermanos y hermanas fueron despojados de sus hogares y tierras por causa del grupo armado denominado “Pechtoneros”, grupo delictivo de la Comunidad Pechtón Ic’osilja, en Chilón”, manifestaron.

Agregaron que hasta la fecha no han sido detenidos a pesar de las denuncias realizadas e iniciación de carpetas de investigación en la Fiscalía de Justicia Indígena, hasta el día de hoy no se han presentado los avances de este trabajo a las víctimas, así también, las autoridades locales no han ejecutado las medidas cautelares emitidas, “aunque sabemos que siguen enviando sus informes como si todo estuviera en orden”, denunciaron los integrantes del gobierno comunitario.

Ante esto urgieron a las autoridades competentes buscar una solución a las demandas de las 34 familias desplazadas de la comunidad de Carmen San José, así como de las 25 familias desplazadas de San Antonio Patbaxil, a la comunidad de Juan Sabines y Tsubute’el, ambos del municipio de Chilón, y Santa Cruz del municipio de Sitala por el constante hostigamiento y amenazas de muerte por grupos armados

“Exigimos a la Fiscalía de Justicia Indígena dar puntual seguimiento a las carpetas de investigación y ejecución de las ordenes de aprehensión, así como informar a las víctimas sobre este seguimiento, ya son dos años de desplazamiento y las familias siguen viviendo fuera de sus casas”, informaron.

El gobierno comunitario manifestó su preocupación por las familias desplazadas quienes se encuentran viviendo en condiciones inhumanas por falta de un lugar digno para vivir, falta de recursos económicos para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, así como atender sus enfermedades, ante la pandemia de Covid-19 que hoy aqueja al país, los desplazados, son grupos vulnerables a falta de espacios para respetar la sana distancia.

Finalmente, pidieron al gobierno garantizar el pronto retorno de las familias desplazadas de las comunidades de Carmen San José y San Antonio Patbaxil, así como las otras comunidades, la restitución de los daños ocasionados por este desplazamiento y del cual han sido víctimas por dos años y prácticamente olvidados por el gobierno local.