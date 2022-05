Desviarían ?recursos federales en Berriozábal

Ángel Cañas/ Berriozábal

Un grupo de presuntos becarios del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, denunció actos de corrupción en el Ayuntamiento que encabeza Joaquín Zebadúa Alva.

Un amplio documento que fue enviado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, informan que como beneficiarios del programa estaban dedos de alta en la plataforma y daban sus servicios en oficinas del Ayuntamiento.

Agregaron que fueron dados de baja sin razón y explicación alguna, muchos de ellos ya tenían varios meses sin cobrar el apoyo del programa, sin saber dónde se localizaba el recurso que envía el gobierno federal a través de ese Ayuntamiento.

La preocupación de los jóvenes que fueron entrevistados y que omitieron sus generalidades por temor a represalias, es que no cobran los meses que les restan y quienes son de nuevo ingreso algunos ya fueron dados de baja en forma definitiva del sistema.

Añadieron: “El presidente Zebadúa Alva no ha dado la cara para explicarles a los becarios qué ha ocurrido con sus recursos y qué ha pasado con los adeudos que tienen, pues si no trataremos de manifestarnos y exigir que se esclarezca el destino de los recursos, pues nosotros somos gente pobre y no merecemos que nos hagan esto”.

A su vez acusan al hijo de una regidora que es titular de la dependencia federal en el municipio de presunta extorsión y manejar el programa a su antojo.

Los becarios consideran es la nueva estafa maestra, pero ahora ocurrido en el municipio de Berriozábal con su alcalde que no hace más que fomentar la corrupción.

Piden al presidente de la República y al gobernador de Chiapas, se realice una minuciosa investigación al respecto y que se esclarezcan los destinos de los recursos que han desaparecido en la comuna que encabeza Joaquín Zebadúa Alva.