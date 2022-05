Difundirán canción

Pepe Rey/ San Cristóbal

Originario del estado de Nuevo León, el periodista Efraín Bárcenas llegó a Chiapas para hacer un reportaje sobre esta ciudad entre los años 2014 y 2015, no solo se quedó a vivir aquí, sino que incluso compuso una canción musicalizada por Alexis Díaz, a la que pronto se le dará difusión, a través de las redes sociales de la Dirección de Cultura Municipal.

“Como parte de mi formación de periodista se me hizo fácil tener imágenes para hacer un reportaje, pero finalmente no lo hice, sino compuse una canción en la que se pueden reflejar las fotos que yo pensé para el reportaje y lo que dice la canción de alguna forma refleja la personalidad que tiene este pueblo mágico, de los más bellos de México porque tiene una cultura viva y un paisaje muy bello”, relató en entrevista.

Asimismo, dijo que lo inspiró la característica cosmopolita con la que cuenta San Cristóbal, además del clima, “eso fue lo que me impactó y me hizo crear esta canción para recordarlo siempre, la letra habla de lo bello e inspirador que es, refleja un camino al cielo cuando no va subiendo las montañas, hay tres versiones que me hizo favor de grabar el maestro Alexis Díaz”.

“Hay una versión con un tenor, se hizo conmigo, no porque yo lo decidiera sino porque se tenía que reflejar el tono de la canción y también hay una versión que se hizo en piano del maestro Alexis. Es muy sencillo para un periodista componer una canción porque está acostumbrado a crear imágenes”.

Por su parte, Alexis Díaz, director de Cultura Municipal, dio a conocer que en breve se difundirá esta canción, así como otras que han sido compuestas en honor a San Cristóbal y esperan contar con el permiso de los autores para utilizarlas como un homenaje maravilloso a la ciudad, “hay una cosa interesante en Efraín, que es de esas personas que llegan por una semana y se quedan a vivir aquí”.

“Tenemos la tarea de recopilar todas esas canciones porque hay compositores tan capaces para hacer esta cosa tan bonita, dibujar este pueblo tan maravilloso en muchos géneros, muchas con letra, entre ellas la más conocida es el Valls San Cristóbal de Abel Molina, también está San Cristóbal Acuarela Colonial, de César Lara, La Vibra Positiva de un grupo de Reggae que se llama Bakté, yo tengo dos a San Cristóbal en el inicio de la marimba con sintetizadores hice un Huapango, Aurdi Urbina tiene una que se llama Ciudad de Mazariegos, también el maestro Horacio Trujillo, Mario Penagos tiene un son para Marimba”, concluyó.