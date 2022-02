Ecocidio en Chalchihuitán

Janet Hernández Cruz/ Diario de Chiapas

Autoridades municipales realizaron un recorrido la mañana de este sábado para constatar el daño de las 28 hectáreas de terreno que delimita a la comunidad Emiliano Zapata del municipio de Chalchihuitán y Santa Martha Chenalhó, ocasionadas por el incendio provocado por paramilitares de Manuel Utrilla Santa Martha.

Ante esta situación, los pobladores de Emiliano Zapata pidieron a las autoridades competentes investiguen y actúen, para evitar este tipo de acciones que pueden terminar en hechos lamentables.

En conferencia de prensa después del recorrido, Domingo Díaz Pérez, vocero de la Asamblea del pueblo de San Pablo Chalchihuitán, aseguró que los cuatro regidores recién reinstalados Agustina, Javier, Mateo y Marcela se niegan a trabajar de la mano con la presidenta Concejal Sara Núñez Sántiz y la presidenta municipal constitucional Elena Cruz Cruz, para sacar adelante los temas en beneficio de dicho municipio.

“Quiero desmentir lo que dice el Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, las 38 comunidades y dos barrios han podido recuperar la paz, desde que se nombró a la Concejal el 12 de septiembre del 2019, ha demostrado un buen trabajo, no es cierto que no hay gobernabilidad, eso es mentira, es versión de unos cuantos” afirmó.

Destacó que los revoltosos son los regidores recién reinstalados, “la presidenta Elena Cruz Cruz, y síndica Ramona de Jesús han trabajado de la mano con los miembros del Consejo municipal, ya que el pueblo no aceptó que se desintegrara el Consejo electo por ellos, y pidió que trabajaran en conjunto, en armonía, tranquilidad y han mantenido la paz social, pero esos regidores no quieren trabajar”.

“Desmentimos las versiones de algunos medios de comunicación, que aseguran que no hay paz, ni autoridad, eso es mentira, el pueblo en su conjunto está agradecido con el Gobierno del Estado que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, así como al secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, porque han entendido y respetado al pueblo”, expresó.

Por su parte, Ramona de Jesús Sánchez Gómez aclaró que después del 20 de marzo que fueron reinstalados a sus respectivos cargos, los regidores ya mencionados no se han sumado a los trabajos, aún con la petición directamente del secretario general de Gobierno.

“Dialogué con ellos y los convoqué en cuatro ocasiones y no asistieron. Los invité a trabajar con el pueblo y aceptaron, pero tras la protesta dijeron que siempre no querían trabajar, ahora quieren impugnar argumentando que la presidenta no les dio espacio, cosa que es totalmente falso”, acotó la funcionaria municipal.