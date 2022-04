Edil afecta a comerciantes

Aníbal Pérez Gutiérrez / El Parral

Ante la falta de responsabilidad de parte del presidente de este municipio al mandar a cerrar el mercado público ejidal “José Félix Flores”, locatarios expresaron su inconformidad por las malas acciones arrebatadas de Alber Molina, quien no reubicó a los comerciantes a otro lugar y no consultó esta decisión.

Estas acciones resultaron contraproducentes para el edil que no supo hacer las cosas bien; hizo un gran daño a los pobres vendedores del lugar; no los reubicó, al contrario, les dijo que buscaran a dónde irse porque para él la prioridad es remodelar el mercado y no reubicar gente.

Muy indignados, los quejosos expresaron que este presidente mediocre está dando el banderazo de inicio de obra de remodelación del mercado, sin que lo haya dado a conocer con los compañeros locatarios.

Este presidente oportunista y testarudo quiere dejar obras inconclusas porque el día 19 de septiembre pretende renunciar a su cargo, para reelegirse.

Los locatarios del mercado piden al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, que tome cartas en este asunto y que no permita un acto de injusticia que está cometiendo este vulgar presidente parraleño.